Audrey Steinberger, chercheuse au laboratoire de physique du CNRS, vient de publier une étude aux côtés de deux autres chercheurs sur les propriétés physiques du tricot, dans le journal Physical Review Letters daté du 12 décembre 2024. Qu’y lit-on ?

En cette période de décembre, le froid est une invitation bienvenue à s’emmitoufler dans un pull de laine bien chaud et à boire une tasse de chocolat chaud. Mais, saviez-vous que la laine tricotée recèle bien plus de secrets qu’elle n’y parait ?

Ces propriétés, étudiées par Audrey Steinberger, chercheuse au Laboratoire de physique du CNRS, ont été publiées dans le Physical Review Letters le 12 décembre 2024. Elle a mené cette étude en étant accompagnée de Jérôme Crassous, professeur à l’université de Rennes et Samuel Poincloux, professeur assistant à l’université d’Aoyama Gakuin (Japon).

Cette étude a porté sur les tricots en Jersey, un des points les plus courants, et a été réalisée sur base d’un modèle numérique créé par Jérôme Crassoux. Ce modèle décrit de manière simplifiée les propriétés mécaniques des fils du tricot. Le but ? Réussir à prédire leur comportement.

La déformabilité du tricot

Le tricot est déformable grâce à sa structure faite de mailles. Les mailles, ce sont des fils formants des boucles entrelacées.

Audrey Steinberg explique dans un article du journal du CNRS : « Lorsqu’un pull ou une chaussette sont déformés, ce sont les boucles qui se déforment, pas le fil lui-même. Ce détail est essentiel. D’ailleurs, un matériau artificiel dont les propriétés sont dictées par sa structure s’appelle un métamatériau. Ce sont normalement des objets de pointe fabriqués en laboratoire, mais le tricot appartient à la vie quotidienne ».

Audrey Steinberger près du dispositif expérimental : la machine de traction bi-axe est sur la droite. Au premier plan, la machine à tricoter qui permet de fabriquer les échantillons. // Source : CNRS, le Journal / Xavier Lassablière

La forme du tricot dépend des déformations qu’elle a déjà subies, car, d’une certaine manière, il les « garde en mémoire ». Cette mémoire s’explique par le frottement entre les fils : « Si l’on pose un bloc-notes sur un exemplaire du CNRS le Journal et que l’on penche ce dernier, le calepin va d’abord être retenu par sa friction solide, jusqu’à ce que l’angle soit trop grand et que le bloc se mette à glisser. Nous avons prouvé que l’on rencontre un concept similaire dans le tricot, qui conserve sa forme en l’absence de forces extérieures. Contrairement aux objets élastiques classiques, plusieurs configurations d’équilibre existent pour les tricots ».

Et, c’est pour cette raison qu’un gant de latex va revenir à sa forme originelle, tandis que le tricot restera déformé si l’on tire trop dessus.

La découverte de l’existence de plusieurs points d’équilibre au tricot ne pourra pas avoir d’application concrète immédiatement dans l’industrie textile, car elle est très fondamentale. En revanche, cette trouvaille permettrait d’investiguer la conception de nouveaux matériaux contre les chocs et les vibrations. Qui aurait cru qu’un objet si quotidien puisse révéler tant de choses aux scientifiques ?

