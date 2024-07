Lecture Zen Résumer l'article

Gims a rencontré Bill Gates en décembre 2023. Ce meeting pas très secret avait pour but de l’impliquer dans une campagne de vaccination en République Démocratique du Congo, pays d’Afrique fortement touché par la polio. Gims a préféré résister aux « ténèbres ».

Est-ce que Loris Giuliano imaginait ce qu’il allait entendre en invitant Gims (anciennement Maître Gims) dans un épisode de Station Service ? Probablement, à vrai dire. Le rappeur qui a diffusé l’idée que l’Égypte ancienne avait l’électricité, sur fond de théories du complot d’un autre âge, n’a pas la langue dans sa poche. Et c’est à 7 minutes dans la vidéo qu’il faut se rendre pour avoir un sujet qui nous concerne : la mystérieuse rencontre de Gims et de Bill Gates, fondateur de Microsoft qui consacre désormais sa fortune à éradiquer des maladies endémiques, notamment en Afrique.

Si vous lancez la vidéo à la 7e minute et que vous écoutez Gims, vous aurez peut-être l’impression d’être devant un remake de la série Serge le Mytho. C’est évident, Gims en fait des caisses et en rajoute beaucoup pour le show. On ne saura pas si Bill Gates l’a vraiment convié depuis Marrakech en jet privé jusqu’au Georges V à Paris, ou si la sécurité « type CIA » répétait inlassablement « Gims est leu » à son passage. Pas plus que nous saurons si une salle secrète émettant une lumière genre « francs-maçons » existe au George V ou si Bill Gates se déplace avec sa propre table gravée d’or.

Oui, Gims a vraiment rencontré Bill Gates

En revanche, on sait une chose : Bill Gates et Gims se sont bien rencontrés le 5 décembre 2023. Le rappeur affirmait sur X que « la discussion était orienté vers le progrés le changement avec de vrais engagements ». Sur Instagram, il a même loué le milliardaire dans une publication dédiée à la rencontre : « Debout, je suis le plus haut des deux, mais il n’y a qu’un seul grand homme dans cette pièce. Merci à @thisisbillgates pour son temps, sa créativité et son écoute ». Preuve à l’appui, puisque plusieurs photos ont été ajoutées au texte, tout comme une vidéo sans le son.

Bill Gates et Gims en décembre 2023 // Source : Capture d’écran Numerama

Mais si la presse dédiée a pu relayer la rencontre et les quelques échauffourées qui ont suivi (Hip Hop Corner ici, Générations là), Gims est resté très évasif sur sa rencontre. Jusqu’à cette vidéo, dans une voiture, avec Loris Giuliano.

Gims, fier d’avoir refusé de participer à une campagne de vaccination contre la polio

Gims rappelle dans la vidéo, à raison, que Bill Gates ne travaille plus pour Microsoft, mais dédie sa vie à la fondation Bill & Melinda Gates, très largement tournée vers la santé. C’est pour cela que Gims aurait été approché : être l’ambassadeur d’une campagne contre la polio en République Démocratique du Congo, pays de naissance de Gims. Pour combattre la polio, lit-on sur son site, la Fondation apporte « des ressources techniques et financières pour accélérer les campagnes de vaccination ciblées, la mobilisation communautaire et les vaccinations de routine ».

On sait que l’immunité par le vaccin permet l’éradication quasi totale de la poliomyélite et que les efforts pour donner un accès au vaccin à un maximum d’enfants sont une priorité pour l’Organisation Mondiale de la Santé. À ce titre, la République Démocratique du Congo est très en retard : l’UNICEF rapportait par exemple en 2023, lors d’une grande campagne de vaccination, que « La RDC seule a notifié environ 50 % de toutes les souches du poliovirus de la région Africaine en 2022 ».

Des chiffres qui ne semblent pas toucher Gims, qui finit par affirmer avec fierté qu’il a refusé de participer à cette campagne, même avec de l’argent à la clef. « J’ai vu les ténèbres », dit-il sans contradiction, évoquant de vague « bails » dans lesquels serait plongé Bill Gates, comme « Epstein ». Et, avec aplomb, le coup de grâce arrive avec une fierté glaçante : « Personne n’est vacciné au Congo ». « Incroyable », lâche Loris Giuliano.

Gims finit par raconter qu’il ne voulait plus être embêté sur les réseaux sociaux, comme avec les « égyptologues » qui l’ont contredit sur l’affaire des pyramides électriques. Manque de chance, sur ce coup-là, prendre quelques remarques conspirationnistes anti-vaccin sur son engagement contre la polio auraient peut-être pu permettre de sauver des vies.

Mais heureusement, le rappeur n’a pas totalement raison quand il affirme que « personne n’est vacciné au Congo ». En juillet 2023, la campagne de l’UNICEF, soutenue entre autres par la Fondation Bill & Melinda Gates, ambitionnait de vacciner 23 millions d’enfants de 0 à 5 ans. Le média Digital Congo rapporte en 2024 que les cas de paralysie liée au virus chez les enfants avait été divisé par deux en deux ans. Comme quoi, la science avance, avec ou sans Gims.

