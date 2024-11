Lecture Zen Résumer l'article

L’astronaute américain Don Pettit, en mission dans l’espace, photographie régulièrement la Terre. Son dernier cliché immortalise un bout de notre planète dans un ballet de lumière venant du ciel et des villes.

Depuis l’espace, les astronautes ont un point de vue unique sur la Terre. Le Français Thomas Pesquet l’a montré à de nombreuses reprises, en immortalisant notre planète pendant ses deux missions à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Mais, il n’est pas le seul à savoir prendre de superbes photos de la Terre depuis l’ISS. Un nouveau cliché de l’astronaute américain Don Pettit, partagé sur X (ex-Twitter) le 7 novembre 2024, révèle la planète bleue, sans doute comme jamais on ne l’avait vue auparavant.

La Terre en photo depuis l’espace, dans un déluge de lumière

Don Pettit est en mission dans la station depuis le mois de septembre. C’est un astronaute très expérimenté — il a déjà passé plus de 370 jours dans l’espace. Il est notamment connu pour ses clichés saisissants pris depuis la station spatiale. Sa photographie la plus récente capture la Terre dans un véritable déluge de lumière, provenant à la fois des étoiles et des villes illuminées dans la nuit.

Comment l’astronaute américain a-t-il ainsi fait ressortir ces jeux de lumière si poétiques ? Cela lui a pris du temps, car Don Pettit a joué sur les temps d’exposition. Grâce à une exposition d’une durée de 30 minutes, l’astronaute a réussi à « capturer le coucher du Soleil (à gauche) jusqu’au lever du Soleil (à droite) », explique-t-il dans son tweet.

Cette image est un circumpolaire : qu’est-ce que c’est ?

Don Pettit a réalisé ce que les astrophotographes appellent un circumpolaire : il est parvenu à immortaliser le mouvement des étoiles, ou plus précisément, le mouvement de rotation de la station spatiale. Ce ne sont pas les étoiles qui bougent, mais bien l’ISS qui est en rotation autour de la Terre. Les étoiles n’apparaissent donc plus comme des points lumineux fixes dans la photo, mais comme des traînées lumineuses. Ce type de photographie circumpolaire peut aussi être obtenu depuis la surface terrestre. Ces effets de traînées d’étoiles sont aussi possibles, puisque la Terre est elle-même en rotation.

De la même manière, la lumière des villes se transforme en traînées lumineuses dans l’image de Don Pettit, toujours à cause du mouvement de la station spatiale. On distingue aussi une lueur atmosphérique, colorée de vert et de rouge. En regardant bien le cliché, il est même possible de distinguer des éclairs et des aurores, relève Digital Trends.

Don Pettit conclut en invitant les internautes à découvrir bientôt ses autres photos de notre planète : « Restez à l’écoute pour en voir d’autres. »

