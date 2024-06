Lecture Zen Résumer l'article

La Nasa a questionné des experts sur les capacités de réponse en cas de frappes d’astéroïde. Les moyens pour réagir, voire contrer un objet spatial, sont encore très flous.

L’humanité ne serait pas prête à neutraliser des astéroïdes, selon un rapport de la Nasa repéré par le média The Register le 21 juin 2024. L’agence spatiale américaine a organisé un jeu dans lequel chaque participant doit réagir à un scénario de chute d’astéroïde. La probabilité de frappe sur la Terre était de 72 % dans 14 ans.

Une grande majorité des experts en aérospatial interrogés ont admis que les capacités de réponses dans cette situation étaient incertaines. « Le processus de prise de décisions concernant les missions spatiales dans un scénario de menace d’astéroïde reste flou. Le processus n’a pas été défini aux États-Unis ni à l’international », indique le rapport.

Le jeu a également révélé que « le rôle du Groupe de planification et de conseil pour les missions spatiales (SMPAG), approuvé par l’ONU, dans un scénario de menace d’impact d’astéroïde n’est pas entièrement compris par tous les participants ». Ce groupe de travail doit permettre d’avoir une réponse internationale en cas de menace spatiale.

Les frappes d’astéroïdes restent prévisibles pour la Nasa

Le scénario du jeu impliquait que l’astéroïde mesure entre 60 et 800 mètres de large. Il y avait une chance de 47 % qu’il affecte plus de 1 000 personnes, une chance de 28 % qu’il touche plus de 100 000 personnes et une chance de 0,04 % qu’il impacte plus de 10 millions de personnes.

Le chemin probable de l’impact serait situé sur ligne qui traverse le Mexique, les États-Unis, le Portugal, l’Espagne, l’Algérie, l’Égypte et se termine au niveau de l’Arabie Saoudite.

La ligne d’impact d’astéroïde étudiée par la Nasa. // Source : NASA

Face aux lacunes des agences spatiales, la Nasa recommande à la communauté internationale d’établir un processus de défense planétaire. Un exercice devrait être mené pour tester toutes les options possibles et établir une ligne de conduite.

On vous rassure, la Nasa ne cherche qu’à être prudente et prévoyante. Le risque d’astéroïde de frappe d’astéroïde est non seulement extrêmement faible, mais aussi très prévisible. Les outils des agences spatiales permettent d’observer la trajectoire d’un objet spatial près d’une centaine d’années à l’avance. Et, rappelons qu’il y a d’autres catastrophes naturelles à gérer sur Terre, déjà annoncées par les chercheurs.

