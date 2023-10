AstraZeneca a demandé aux autorités sanitaires américaines l’autorisation de commercialiser un vaccin anti-grippal pouvant s’administrer soi-même, à la maison, sans médecin : il s’agit d’un spray nasal. Il est déjà vendu dans le monde sous cette forme, mais l’acte doit être réalisé par un professionnel agréé.

Le vaccin FluMist contre la grippe saisonnière, du laboratoire AstraZeneca, a une spécificité : il s’administre par voie nasale, comme un simple spray. Celui-ci existe d’ores et déjà tel quel aux États-Unis, mais, comme les autres vaccins, l’acte doit être réalisé par un médecin professionnel. Dans une demande auprès des autorités de santé américaines, l’entreprise vient de demander l’autorisation pour une auto-administration.

Si approuvé, et bien que limité au sol américain pour l’heure, ce serait la première fois qu’un vaccin pourrait être auto-administré, en toute autonomie, à la maison. Ce vaccin anti-grippal concerne un public large : les personnes entre 2 à 49 ans. En cas d’approbation, l’auto-administration ne viserait toutefois que les personnes majeures, qui pourraient cependant procéder à la vaccination des mineurs du foyer.

« Contribuer à améliorer l’accès »

Selon le laboratoire pharmaceutique, il s’agirait de tirer parti de la facilité d’usage du spray pour augmenter les taux de vaccination aux États-Unis.

Le vaccin anti-grippal par spray nasal est en Europe sous le nom de Fluenz Tetra. Il ne nécessite pas la moindre piqûre. // Source : AstraZeneca

« Les taux de vaccination des enfants et des adultes de moins de 50 ans ont diminué au cours de la saison grippale 2022-2023, soulignant la nécessité de solutions plus accessibles », indique-t-elle. « La possibilité pour les individus et les parents de choisir l’endroit où administrer un vaccin antigrippal sans injection pourrait contribuer à améliorer l’accès et, par conséquent, les taux de vaccination, et bénéficier grandement aux personnes les plus touchées par cette maladie respiratoire grave et contagieuse. »

Pour Lisa Glasser, qui dirige notamment la branche vaccinale d’AstraZeneca, l’entreprise souhaite s’appuyer sur les enseignements du covid : « Nous avons mis dans les mains des gens des écouvillons nasaux pour tester le covid, que les gens ont pu manipuler très facilement et qu’ils continuent à utiliser », estime-t-elle.

En France, le spray nasal est recommandé par la HAS

La FDA — l’autorité de santé américaine — rendra sa décision début 2024 et, en cas d’approbation, qui semble probable, AstraZeneca entend commercialiser ce format de vaccin dès la saison grippale 2024-2025 aux États-Unis.

En France, le vaccin antigrippal par spray nasal d’AstraZeneca est commercialisé sous le nom de Fluenz Tetra. Celui-ci a été autorisé dans l’hexagone en 2020, mais il reste faiblement utilisé dans les campagnes vaccinales. En février 2023, la Haute autorité de santé a émis une « recommandation préférentielle » pour ce spray nasal pour les plus jeunes, les 2 à 17 ans. « Ce mode d’administration plus simple (pulvérisation dans le nez) devrait en effet être mieux accepté par les enfants et leurs parents », estime l’autorité de santé.

La demande d’AstraZeneca pour une auto-administration ne concerne toutefois que le sol des États-Unis. En France, quelle que soit la décision de l’autorité sanitaire américaine, même le vaccin par spray nasal doit être réalisé par un professionnel de santé.

