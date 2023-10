Hubert Reeves, astrophysicien franco-canadien, est mort ce 13 octobre 2023. Il avait 91 ans. Vulgarisateur scientifique, il a écrit notamment un ouvrage réputé, Poussières d’étoiles.

C’est par un message publié ce vendredi 13 octobre, sur Facebook, que la nouvelle a été annoncée. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien franco-canadien, devenu au fil du temps très médiatique grâce à un intense travail de vulgarisation auprès du public, est décédé. C’est son fils, Benoit, qui a confirmé l’information sur le réseau social. Hubert Reeves avait 91 ans.

Un spécialiste de l’espace

Spécialiste de la cosmologie, discipline qui s’intéresse à la structure de l’univers et à ses propriétés, Hubert Reeves a notamment travaillé sur les étoiles, leur formation et certains processus liés. Il a d’ailleurs participé à rendre populaire l’expression « nous sommes tous des poussières d’étoiles », pour expliquer l’origine des composés composant le vivant.

Cette formule, déjà utilisée par l’astronome américain Carl Sagan, est marquée d’une touche poétique. Elle illustre toutefois une réalité : les atomes d’un corps humain sont issus de matériaux issus du cosmos — entre autres, d’explosions d’étoiles. Cela fera d’ailleurs le titre d’un ouvrage de Hubert Reeves, forcément appelé Poussières d’étoiles, et publié en 1984.

« On m’a dit : tu n’es que cendres et poussières. On a oublié de me dire qu’il s’agissait de poussières d’étoiles » Hubert Reeves

Né en 1932 à Montréal, au Québec, naturalisé français, Hubert Reeves a enseigné à au département de physique de l’université de Montréal, à la faculté de Columbia de New York, mais à Bruxelles en Belgique, à l’université Paris VII et à Toulouse. Il a été également directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et conseiller scientifique au CEA.

Ses études, effectuées essentiellement au Canada, se sont conclues aux États-Unis avec un doctorat en astrophysique nucléaire obtenu en 1960 à l’université Cornell. Ses travaux de recherche incluaient la densité de l’univers, le spectre de neutrinos solaires, l’origine des éléments légers (lithium, béryllium et bore), ou encore l’étude de la transition quark-hadron en cosmologie.

Hubert Reeves s’est intéressé à l’univers et à certains de ses objets, comme les étoiles. // Source : Unplash/Shot by Cerqueira

Hubert Reeves a aussi travaillé sur l’abondance du deutérium et de l’hélium dans le système solaire et dans l’univers, l’origine et développement de l’énergie libre dans l’univers en expansion et les réactions thermonucléaires dans les noyaux stellaires (fusion du carbone et de l’oxygène). Certains processus survenant dans les étoiles ont aussi accaparé l’astrophysicien.

Un engagement pour l’écologie

Au-delà de ses activités scientifiques et de son travail de vulgarisation, Hubert Reeves s’est fait militant pour l’écologie. Il a ainsi rejoint une association pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs et il utilisé sa notoriété pour médiatiser ce combat. Celle-ci est devenue plus tard l’association Humanité et Biodiversité.

« Nous éliminons aujourd’hui plus de mille fois plus d’espèces qu’avant l’époque industrielle. Cette extinction massive, la sixième dans l’histoire de la Terre, l’humanité en est la cause. Elle pourrait en être la victime. L’avenir dépend largement des décisions prises aujourd’hui et demain », peut-on lire sur son site officiel.

Bien que sa vie l’a amené a vivre surtout en France, le premier ministre du Québec a rendu hommage à Hubert Reeves. « Le Québec perd aujourd’hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l’humanité et l’infini. Il repart aujourd’hui comme il est venu, en poussière d’étoiles », a écrit François Legault.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !