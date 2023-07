SpaceX se rapproche du record d’utilisation du Falcon Heavy. Fin juillet, l’entreprise va boucler son troisième vol de l’année avec cette fusée. Deux autres missions sont attendues d’ici décembre.

Le Falcon Heavy, plus puissante fusée de SpaceX à ce jour, redécollera à la fin du mois de juillet. C’est ce que l’entreprise américaine a confirmé le 24 juillet dans un message sur le réseau social Twitter, désormais rebaptisé X. Le vol est annoncé le 26 juillet. Cependant, compte tenu du décalage horaire, le décollage aura lieu le 27 juillet pour la France métropolitaine.

« Les équipes ont terminé la revue de préparation au lancement et nous visons le mercredi 26 juillet pour le lancement par Falcon Heavy », écrit SpaceX. Les charges utiles sont à vocation commerciale, pour fournir des services de communication et de connectivité pour la planète. Le vol partira de Floride, depuis le centre spatial Kennedy.

Utilisation intense du Falcon Heavy en 2023

Ce sera la troisième fois cette année que SpaceX va mobiliser le Falcon Heavy, du jamais pour ce lanceur. Depuis le début de l’année, la société utilise à une cadence inédite cette fusée poids lourd, qui est un assemblage entre trois fusées Falcon 9 (dont deux d’entre elles ont été en fait « décapitées » pour servir de propulseurs d’appoint).

Le Falcon Heavy, avec ses deux propulseurs d’appoint. // Source : SpaceX

Avant 2023, le Falcon Heavy a servi lors de cinq missions : une en 2018, deux en 2019 et une dernière en 2022. Un planning extrêmement éclaté et occasionnel, qui faisait presque du Falcon Heavy plus une curiosité technique qu’un lanceur vraiment pertinent. Mais depuis cette année, le rythme est autrement plus soutenu. D’ailleurs, deux autres vols sont également prévus en 2023.

Au-delà de 2023, SpaceX a lié le Falcon Heavy à d’autres missions plus lointaines — on parle de cinq autres vols en 2024, et trois en 2026. L’avenir du Falcon Heavy à un horizon relativement lointain est toutefois assombri par l’émergence attendue du Starship, la fusée qui remplacera les deux solutions actuelles de l’entreprise. Elle est toujours en développement.

Les deux propulseurs latéraux, qui ont déjà servi lors d’autres missions, doivent être récupérés à l’issue de la séquence — ils rentreront automatiquement sur Terre, en se posant en douceur sur deux aires prévues à cet effet.

