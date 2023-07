L’attraction gravitationnelle est plus faible qu’ailleurs dans une large région de l’océan Indien. Des géologues ont tenté de percer ce mystère en remontant le temps via des simulations, mais le résultat ne met pas tout le monde d’accord.

Sur Terre, on trouve plusieurs endroits où l’attraction gravitationnelle est légèrement plus faible qu’ailleurs. Ils sont surnommés des « trous de gravité ». Mais, en plein cœur de l’océan Indien, on trouve une anomalie : un « trou de gravité » plus important que les autres. En des termes plus scientifiques, cette étrangeté bien connue des géologues est nommée « dépression du géoïde de l’océan Indien ». Sur une zone de 3 millions de kilomètres carrés, la plancher océanique s’y affaisse, car la masse du plancher y est très faible. La force gravitationnelle « alourdit » : quand elle est faible, la masse est plus faible.

L’explication derrière ce « trou de gravité » est floue. Mais des chercheurs de l’Indian Institute of Science ont inversé le questionnement, en se demandant comment il avait pu apparaître. Leurs travaux ont été publiés au printemps 2023.

Le « trou de gravité » est situé dans l’océan Indien. // Source : Geophysical Research Letters

La présence de trous de gravité n’est pas un mystère en soi. « La Terre est essentiellement une pomme de terre grumeleuse », illustre la géophysicienne Attreyee Ghosh, coautrice de l’étude, auprès de CNN. « Techniquement, il ne s’agit donc pas d’une sphère, mais de ce que nous appelons un ellipsoïde, car lorsque la planète tourne, la partie centrale se renfle vers l’extérieur. » Mais le « trou » dans l’océan Indien est particulièrement étendu et accru.

Pour parvenir à résoudre le mystère, l’équipe de recherche a remonté le temps — informatiquement — de 140 millions d’années. « Nous disposons d’informations et d’une certaine confiance sur l’aspect de la Terre à cette époque », explique Attreyee Ghosh. À partir de ce point de départ dans le passé, ils ont fait tourner 19 simulations en retraçant donc 19 évolutions possibles de la tectonique des plaques, du comportement du magma ou du manteau.

Les mouvements du magma expliqueraient le trou de gravité

Six simulations ont abouti à un trou de gravité dans l’océan Indien. Le point commun : la présence de panaches. En géologie, ce terme désigne des mouvements de magma, c’est-à-dire la remontée ou le déplacement de roches extrêmement chaudes, en provenance du manteau. Plus la densité de magma dans la région était élevée, plus la dépression était importante. Et sans panache, pas de dépression.

Initialement, il y a 140 millions d’années, l’Inde n’était pas là où elle se trouve aujourd’hui et on trouvait un océan entre la plaque indienne et l’Asie. Puis « l’Inde a commencé à se déplacer vers le nord et, ce faisant, l’océan a disparu et le fossé avec l’Asie s’est comblé », explique Attreyee Ghosh. Le mouvement du magma au cours de ce processus, il y a environ 20 millions d’années, aurait ainsi condensé des matériaux à faible densité vers la surface, créant le trou de gravité. Puis les panaches de magma se seraient peu à peu rapprochés de la péninsule indienne, s’étendant dans la région, et intensifiant la dépression du géoïde.

Il est à noter que ces résultats ne font pas l’unanimité dans la communauté scientifique, générant un débat chez les géologues. Certains d’entre eux ont indiqué au New Scientist qu’il n’existait pas, à ce jour, de preuve que ces panaches de magma sont bien présents dans la région. Un autre géologue explique à CNN que les simulations ne parviennent pas à reproduire une éruption importante ayant eu lieu il y a 65 millions d’années, laquelle a créé les trapps du Deccan en Inde. Ce qui interroge la fiabilité du résultat. L’origine de ce « trou de gravité » va donc continuer de susciter la controverse chez les scientifiques.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !