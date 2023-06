Les probabilités de se faire frapper par un éclair sont très faibles. Il existe toutefois des situations dans lesquelles les risques sont un peu plus prononcés.

Le Met Office, service national britannique de météorologie, a émis plusieurs « alertes d’orages jaunes » pour le Royaume-Uni, soulignant le potentiel d’éclairs fréquents. Bien que la probabilité que vous soyez frappé par un éclair soit faible, il est important de savoir comment demeurer en sécurité pendant un orage. Chaque année dans le monde, environ 24 000 personnes sont tuées par la foudre et 240 000 autres sont blessées.

La plupart des gens connaissent les règles de sécurité de base en cas d’orage, comme éviter de se tenir sous les arbres ou près d’une fenêtre, et ne pas utiliser un téléphone filaire (les téléphones cellulaires sont sans danger).

Mais saviez-vous que vous devriez vous abstenir de prendre une douche, un bain ou de laver la vaisselle pendant un orage ?

Pour en comprendre la raison, il faut d’abord expliquer un peu comment fonctionnent les orages et les éclairs.

Une cellule orageuse. // Source : Dimitris Sagiakos

Deux éléments fondamentaux favorisent le développement d’un orage : l’humidité et l’air chaud ascendant, qui vont bien sûr de pair avec la saison estivale. Les températures élevées et l’humidité créent de grandes quantités d’air humide qui s’élève dans l’atmosphère ; cette masse d’air peut alors se transformer en orage.

Les nuages contiennent des millions de gouttelettes d’eau et de glace et leur interaction est à l’origine de la foudre. Les gouttes d’eau qui montent entrent en collision avec les gouttes de glace qui tombent, leur transmettant une charge négative et repartant avec une charge positive. Lors d’un orage, les nuages agissent comme d’énormes générateurs Van de Graaff, séparant les charges positives et négatives pour créer de gigantesques différences de charge à l’intérieur des nuages.

Lorsque les nuages orageux se déplacent au-dessus de la Terre, ils génèrent une charge contraire dans le sol, et c’est ce qui attire l’éclair vers celui-ci. L’orage cherche l’équilibre et il le trouve en se déchargeant entre les régions positives et négatives. Le trajet de moindre résistance est généralement emprunté par ce courant ; les objets offrant une plus grande conductivité (comme le métal) sont plus susceptibles d’être frappés pendant une tempête.

Le meilleur conseil en cas d’orage est le suivant : lorsque le tonnerre gronde, rentrez sans perdre une seconde. Toutefois, cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l’abri. Certaines activités à l’intérieur peuvent être presque aussi risquées que de rester dehors pendant la tourmente.

Trajet de moindre résistance

À moins que vous ne soyez assis dans un bain à l’extérieur ou que vous ne preniez une douche sous la pluie, il est incroyablement peu probable que vous soyez frappé par la foudre. Mais si un éclair atterrit sur votre maison, l’électricité empruntera le trajet de moindre résistance jusqu’au sol. Des éléments tels que des fils métalliques ou de l’eau dans vos canalisations constituent un chemin conducteur idéal que le courant peut suivre pour rejoindre la terre.

La douche fournit ces deux choses (eau et métal), ce qui en fait un itinéraire parfait pour l’électricité. Une bonne douche apaisante pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup moins relaxant. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) encouragent fortement les gens à éviter toute activité en rapport avec l’eau pendant un orage – même la vaisselle – afin de réduire le risque d’être touché.

Une situation peut-être périlleuse si le tonnerre gronde. // Source : FOX

D’autres dangers sont à craindre pendant un orage. L’un d’entre eux, qui peut ne pas sembler évident, consiste à s’appuyer sur un mur en béton. Bien que ce matériau ne soit pas lui-même très conducteur, s’il a été renforcé par des poutres métalliques (appelées « barres d’armature »), celles-ci peuvent représenter un bon chemin pour la foudre. Évitez également d’utiliser tout ce qui est branché sur une prise électrique (ordinateurs, téléviseurs, machines à laver, lave-vaisselle), car tous ces appareils peuvent constituer des voies d’accès pour l’éclair.

En règle générale, si vous pouvez entendre le tonnerre au loin, alors vous êtes suffisamment proche de l’orage pour que la foudre vous atteigne, même s’il n’y a pas de pluie. Les foudroiements peuvent se produire jusqu’à seize kilomètres de l’orage dont ils sont issus. En principe, une demi-heure après avoir entendu le dernier coup de tonnerre, on peut retourner sous la douche en toute sécurité.

Les orages aiment généralement une finale en apothéose, et la dernière chose que vous souhaitez, c’est faire partie du feu d’artifice !

James Rawlings, Hourly Paid Lecturer in Physics, Nottingham Trent University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !