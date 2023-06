La couleur du Soleil semble évidente : il est jaune, bien sûr ! Mais, pourquoi le voit-on parfois blanc, orange ou rouge ? La question de la couleur du Soleil est bien plus complexe qu’il n’y parait.

💡 La réponse en une phrase : Oui, le Soleil est jaune (à cause de la diffusion de la lumière), mais dire que le Soleil est vert, rouge, orange ou blanc n’est pas faux non plus.💡

Le ciel est bleu, les nuages sont blancs, le Soleil est jaune : voilà spontanément les couleurs que n’importe quel enfant choisirait pour faire un dessin de paysage ensoleillé. Néanmoins, en réalité, de quelle couleur est le Soleil ? La question peut sembler étrange, tant la réponse « jaune » parait immédiate et évidente. Il suffit de le regarder ! (attention, jamais à l’œil nu)

Pourtant, comme le rappelle le Stanford Solar Center, l’étoile du système solaire est principalement composée « de toutes les couleurs mélangées, qui apparaissent à nos yeux comme du blanc ». C’est un fait dont on se rend davantage compte en regardant des photos du Soleil prises depuis l’espace. Le Soleil est vu en blanc, car il émet toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à peu près uniformément.

Le Soleil photographié depuis la Station spatiale internationale. // Source : Flickr/CC/Nasa (photo recadrée)

Voilà, on aurait pu s’arrêter là. Toutefois, la question de la couleur du Soleil est encore plus complexe. Se contenter de dire « il est blanc » ne serait pas suffisant. Il n’y a tout simplement pas de réponse unique à la question de savoir de quelle couleur est le Soleil.

Le Soleil est-il blanc, jaune, rouge ou vert ? Il est tout cela

« Le Soleil apparaîtrait vert si votre œil pouvait le supporter », explique William Dean Pesnell, responsable scientifique de l’Observatoire de la dynamique solaire de la Nasa, auprès du Washington Post. Il ajoute que le Soleil est si brillant et contient tellement de couleurs différentes que c’est pour cela qu’il nous semble blanc.

Alors, pourquoi peut-il aussi nous sembler jaune la plupart du temps ? Cette perception est liée à la diffusion de la lumière. L’atmosphère terrestre joue un rôle. Lorsque la lumière du Soleil atteint l’atmosphère de la Terre, elle est dispersée. Rappelons que l’énergie lumineuse voyage par vagues, qui sont plus ou moins longues. Le bleu est davantage dispersé que les autres couleurs, car les longueurs d’onde bleues sont courtes (plus que les rouges) — c’est d’ailleurs pour cela que le ciel est bleu.

Les vagues plus ou moins « houleuses » de l’énergie lumineuse. // Source : Nasa Space Place, Canva

« Nous perdons une partie de la teinte bleue du Soleil lorsque la lumière solaire traverse l’atmosphère », explique ainsi la Nasa. Il y a davantage de longueur d’onde jaune et rouge qui atteignent nos yeux.

Quant aux instants où le Soleil apparait rougeâtre, comme lors des levers et des couchers de Soleil, c’est dû au fait que sa lumière doit traverser une plus large portion de notre atmosphère pour arriver jusqu’à nos yeux. « La lumière bleue est encore plus dispersée et un pourcentage beaucoup plus important de la lumière de plus grande longueur d’onde (rouge) parvient jusqu’à nos yeux », complète la Nasa. Résultat : on assiste à un somptueux spectacle de teintes orange et rouge lors des couchers de Soleil.

Comme le résume William Dean Pesnell, le Soleil est « essentiellement une étoile verte qui paraît blanche parce qu’elle est trop brillante, et qui peut apparaître jaune, orange ou rouge en raison du fonctionnement de notre atmosphère ».

