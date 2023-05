Une éclipse de Lune est bien annoncée le 5 mai 2023. Néanmoins, c’est une éclipse par la pénombre, donc peu spectaculaire. N’espérez pas voir la pleine Lune rougir ou changer de d’habitude.

« Une éclipse de lune de sang arrive le 5 mai, et voici comment la voir » : quasiment tout est faux dans ce genre de titre, que l’on devrait croiser à l’approche de la prochaine éclipse de Lune. Effectivement, une éclipse de Lune a bien lieu le 5 mai 2023. Le phénomène est mentionné dans la plupart des guides astronomiques du mois. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à voir une « lune de sang », ni même un changement sur la Lune, car personne ne remarquera cette éclipse.

Comme le souligne l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), c’est une « éclipse par la pénombre de Lune ». Or, poursuit l’institut, « les éclipses de Lune par la pénombre sont très peu spectaculaires et difficiles à observer à l’œil nu, la perte de luminosité du disque lunaire étant très faible lorsqu’une partie de la Lune est dans la pénombre de la Terre. »

Qu’est-ce qu’une éclipse de Lune par la pénombre ?

Pour comprendre la différence entre l’ombre et la pénombre lors d’une éclipse, on peut se référer au schéma ci-dessous. La Lune traverse uniquement la zone en gris clair, à savoir la pénombre de la Terre, et non l’ombre de la Terre, représentée en gris foncé. Dans cette zone, « la Lune reçoit moins de lumière, mais elle n’en reçoit pas zéro non plus. C’est une situation intermédiaire », décrivait l’astronome Florent Deleflie, de l’Observatoire de Paris, auprès de Numerama lors d’une précédente éclipse. La Lune continue d’être illuminée par le Soleil pendant une éclipse pénombrale.

Pour nous, le spectacle ne change pas de d’habitude : à ce moment-là, on ne voit qu’une pleine Lune tout à fait ordinaire — sauf si elle se cache derrière les nuages, bien sûr. Même si la Lune reçoit moins de lumière du Soleil, en étant dans la pénombre, cette baisse de luminosité est trop faible pour qu’on la remarque.

L’éclipse « visible » en France… en théorie

La zone de visibilité de cette éclipse commence dans l’océan Indien, passe dans le Pacifique, concerne une partie de l’Asie et de l’Australie. L’IMCCE mentionne que l’éclipse « sera en partie visible en France métropolitaine (on n’observera que la fin de l’éclipse lorsque la pleine lune se lèvera le soir à l’est), mais sera visible en totalité à La Réunion ». Néanmoins, il faut bien rappeler que l’on parle ici de zone de visibilité, mais que dans les faits, le phénomène reste imperceptible pour notre œil.

Carte de l’éclipse de Lune du 5 mai 2023. // Source : IMCCE

Au total, cette éclipse de Lune par la pénombre doit durer 4 heures et 17 minutes. L’entrée dans la pénombre est prévue à 17h14 (heure de Paris), puis le maximum de l’éclipse est à 19h22. La sortie de la pénombre est pour 21h31.

La dernière éclipse de Lune par la pénombre avait eu lieu le 30 novembre 2020. La prochaine éclipse par la pénombre, après celle du 5 mai 2023, est attendue pour le 25 mars 2024. Entre temps, nous aurons droit à une éclipse partielle le 28 octobre 2023.

