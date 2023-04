La fusée Starship est un bijou de technologie (même si elle a explosé en vol). Mais sa taille est tout aussi impressionnante.

Pour SpaceX, le lancement de sa nouvelle fusée Starship participe à une nouvelle ère pour l’entreprise détenue par Elon Musk. Si la fusée a réussi à décoller après plusieurs reports, elle n’est pas allée bien loin : quatre minutes après son décollage, Starship a explosé en plein vol. Sans que ce soit un échec, ce n’est pas (encore) entièrement une réussite.

L’échelle est irréelle // Source : Max Evans

En tout cas, la fusée a vécu assez longtemps pour permettre aux photographes présents sur place de prendre un bon nombre de clichés. Comme le souligne le scientifique Paul Byrne, ces images permettent de remarquer à quel point la fusée Starship est grande.

Starship est plus grande que l’Airbus A380

Si la fusée Starship parait si grande, c’est tout à fait normal. Avec une hauteur de 120 mètres de haut, c’est la plus grande fusée de l’Histoire. À titre de comparaison, Falcon 9, la grande sœur de Starship mesure 70 mètres. On peut aussi citer New Shepard qui fait « seulement » 18 mètres.

Même un avion parait petit à côté de Starship // Source : Compte Twitter de Paul Byrne

Paul Byrne a également comparé Starship à d’autres appareils qui nous sont plus familiers. Ainsi, il a publié un montage qui met côte à côte Starship et l’Airbus A380, le plus grand avion commercial en service. Même si celui-ci est mesuré à 73 mètres, il semble encore bien loin de Starship, qui n’a pas dit son dernier mot.

Certes, la fusée n’a pas réussi à voler plus de quatre minutes. Mais ce n’est pas une fatalité pour SpaceX. Son PDG Elon Musk a d’ailleurs indiqué que ce lancement a « beaucoup appris en vue du prochain lancement test dans quelques mois ».

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !