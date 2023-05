Les générateurs ne sont pas réservés aux seuls propriétaires de vans, bien au contraire. Ultra-compact, le nouveau Bluetti AC180 est un allié précieux pour passer de bons moments en pleine nature.

À l’approche de l’été, Bluetti vous permet de profiter du confort de votre domicile, mais en plein air. Avec son nouveau générateur électrique AC180, le constructeur propose un produit pas plus grand qu’un sac à main, mais avec une grosse puissance de sortie.

Que vous soyez au fond de votre jardin ou même sur la plage, le Bluetti AC180 vous permet d’avoir à disposition de la musique, des boissons fraîches et même de cuire des grillades. Et, lorsque vous êtes à la maison, l’AC180 peut aussi servir de générateur de secours.

Un générateur aussi pratique à l’extérieur qu’à l’intérieur

Bien qu’il soit relativement compact, puisqu’il mesure 34 × 24,7 × 31,7 cm, le générateur Bluetti AC180 est particulièrement bien équipé et comprend d’ailleurs toutes les prises et les ports les plus courants. Vous pouvez ainsi connecter simultanément un smartphone en USB-C, jusqu’à quatre terminaux en USB-A et brancher en prime deux appareils sur les prises CA de 230 volts.

En dépit de sa taille, l’AC180 est puissant et complet. // Source : Bluetti

En plus d’offrir une connectique assez complète, ce générateur fait aussi preuve d’une puissance remarquable de 1800 W pouvant être portée à 2700 W grâce à un mode spécifique. Contrairement à la plupart des générateurs électriques limités à 2000 W, il peut ainsi alimenter une plaque de cuisson, un gril, une bouilloire, ou encore un micro-ondes.

En cas de coupure de courant, une telle puissance permet non seulement au générateur de sauver le contenu de votre réfrigérateur, mais également de cuisiner et d’alimenter l’essentiel de vos appareils.

Sur ce point, l’AC180 va même plus loin et peut s’inscrire comme un générateur de secours automatique. Branché, par exemple, entre un PC et une prise de courant domestique, le générateur prend automatiquement le relai en cas de coupure. Il se déclenche en seulement 20 ms, évitant ainsi de perdre les données sur lesquelles vous travaillez.

L’énergie solaire pour décupler son autonomie

Pour son nouveau modèle de générateur, Bluetti a certes fait le choix de la compacité, mais n’a fait aucun compromis sur l’autonomie. L’AC180 est doté d’une large batterie de 1152 Wh capable d’alimenter un réfrigérateur standard avec un compartiment congélateur pendant plus de 4 heures, ou un mini-frigo durant 17 heures.

Le générateur Bluetti AC180 est aussi rechargeable grâce à l’énergie solaire. // Source : Bluetti

Pour autant, inutile de prévoir la journée pour recharger son Bluetti AC180. Sur secteur, la batterie devient pleine en moins de 2 heures grâce à la charge rapide 1440 W. Et lorsque vous êtes à l’extérieur, vous pouvez le recharger à l’aide de votre voiture, d’une batterie plomb-acide, ou bien d’un panneau solaire de 500 W.

La firme américaine a tout prévu pour que ce nouveau générateur ne vous lâche en aucun cas. Surtout qu’à tout moment, vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant depuis son écran LCD ou sur l’application Bluetti.

Ce puissant générateur polyvalent est disponible sur le site internet de la marque américaine au prix contenu de 999 euros avec une garantie de 5 ans. Le Bluetti AC180 bénéficie donc de l’un des meilleurs rapports équipements-prix du marché.

