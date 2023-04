La Nasa a produit la carte de Mars au plus haut niveau de définition jamais atteint. Pas moins de 110 000 prises de vue de la sonde spatiale MRO sont combinées. Cette carte interactive est accessible à tout le monde.

L’humanité n’est pas encore prête à poser un pied sur Mars, mais avec tous les outils à notre disposition, on sait à quoi notre voisine ressemble. Grâce aux rovers et aux satellites, la surface martienne a été photographiée sous toutes les coutures. En combinant pas moins de 110 000 images issues de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la Nasa, l’université Caltech et le Murray Lab ont pu produire une carte 3D de la planète.

Cette mosaïque est la carte martienne ayant la plus haute définition à ce jour. Falaises, crevasses, cratères d’impact, traces de tourbillons de poussière… toute la surface martienne est retranscrite avec un très haut niveau de détail — 25 mètres carrés de surface par pixel. « Si elle était imprimée, cette mosaïque de 5,7 billions de pixels (ou 5,7 térapixels) serait assez grande pour couvrir le stade Rose Bowl de Pasadena, en Californie », explique la Nasa (ce fameux stade couvre 4 hectares). Bien que le résultat ait été diffusé le 5 avril 2023, les équipes du projet ont planché dessus pendant six ans — soit des « dizaines de milliers d’heures » de travail.

La carte, accessible à tout le monde, est disponible sur le site de la Nasa ; ou sur une plateforme dédiée pour la voir en plein écran dans votre navigateur.

Carte 3D à partir de 100 000 images prises par la sonde MRO. // Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS

L’accessibilité fait partie de la réussite dont se félicite le chef du projet, Jay Dickson : « Je voulais quelque chose d’accessible à tous. Les écoliers peuvent l’utiliser dès maintenant. Ma mère, qui vient d’avoir 78 ans, peut l’utiliser. L’objectif est d’abaisser les barrières pour les personnes intéressées par l’exploration de Mars. »

La surface meurtrie de Mars

La carte est interactive. Vous pouvez zoomer, dézoomer, changer l’angle comme vous l’entendez et modifier quelques paramètres (afin d’afficher les données topographiques, entre autres). Certains lieux majeurs sont accessibles via de simples boutons, et cliquer dessus déclenche un bref voyage drôlement vertigineux autour de la planète Mars pour s’y rendre. C’est le cas, par exemple, du cratère Jezero, où a atterri le rover Perserverance. Il est d’ailleurs possible d’observer le tracé suivi par ce dernier. De même, vous pouvez vous rendre sur Olympus Mons, un volcan qui constitue le plus haut relief connu du système solaire (son point culminant est à 21 229 mètres).

Si la carte est en noir et blanc, et non en rouge orangé comme on en a l’habitude, c’est tout bonnement parce que les prises de vue de la sonde spatiale MRO le sont. Mais, cela a permis de se rendre compte à quel point la surface de Mars est loin d’être lisse.

« Depuis 17 ans, MRO nous fait découvrir Mars comme personne ne l’avait vue auparavant. Cette mosaïque est une nouvelle façon merveilleuse d’explorer certaines des images que nous avons collectées », se réjouit Rich Zurek, l’un des scientifiques de l’équipe.

