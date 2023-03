La France et les autres pays de l’Union européenne passent à l’heure d’été le dernier week-end de mars 2023. La mesure était censée prendre fin, mais les institutions européennes délaissent le sujet.

Les horloges de l’Europe s’apprêtent à avancer d’une heure. Le prochain changement d’heure est proche : dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars 2023, c’est le passage à l’heure d’été. À 2h du matin, il sera 3h. Puisque l’on avance d’une heure, on perd donc 60 minutes de sommeil. Pensez à vérifier que votre smartphone passera bien à l’heure d’été.

Le changement d’heure est une mesure harmonisée à l’échelle de l’Union européenne depuis 1998. L’idée était ainsi de faciliter les échanges entre les États. Chaque membre de l’union passe à l’heure d’été le dernier dimanche de mars et à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre. Néanmoins, cette mesure est aujourd’hui très contestée. À l’origine, le changement d’heure devait permettre de réaliser des économies d’énergie. Des études ont montré que les économies d’énergie existent toujours, mais que leur portée est devenue faible. L’idée d’en finir avec le changement d’heure a donc émergé.

Depuis le vote du Parlement, l’Europe délaisse le changement d’heure

Depuis 2019, la fin du changement d’heure est sur la table des institutions européennes. Cette année-là, le Parlement européen a voté en faveur de la fin du changement d’heure. Le texte s’est ensuite retrouvé entre les mains du Conseil de l’Union européenne (composé des ministres des États membres). Mais, l’institution ne donne toujours pas sa position sur le sujet, encore en 2023.

L’Europe a délaissé le sujet, alors on continue de changer d’heure. // Source : Canva

« En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte sur la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Le changement d’heure été et hiver 2023 est conservé », résumait le site officiel de l’administration française le 6 mars dernier. Contacté par Numerama, le Conseil de l’UE a confirmé qu’il n’y avait rien de nouveau sur le sujet. On continue donc de changer d’heure en 2023.

Les Français ont déjà pu s’exprimer sur le sujet, dès 2019. Lors d’une consultation organisée par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, plus de 83 % des personnes interrogées ont indiqué vouloir en finir avec le changement d’heure. Quant au choix de l’heure à conserver, il était exprimé en faveur de l’heure d’été. Mais, rien ne se concrétise pour l’instant : en l’absence d’une réaction européenne, nous ne vivons donc toujours pas notre dernier changement d’heure en mars 2023.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !