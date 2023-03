Un nouvel astéroïde va passer près de la Terre le 25 mars 2023. Mais, si la distance est faible à l’échelle de l’Univers, ce n’est pas une menace.

Lorsqu’un astéroïde s’approche de notre planète, les réactions sont souvent affolantes, parfois même apocalyptiques. Il faut dire que les multiples articles alarmistes ne manquent pas et qu’il est difficile pour le lecteur de rester serein et de ne pas crier au danger. Un constat qui se vérifie encore avec l’astéroïde 2023 DZ2.

Découvert en février 2023 par des astronomes à l’observatoire de La Palma, dans les Îles Canaries, cet astéroïde devrait passer tout près de la Terre, à une distance équivalente à la moitié de celle entre notre planète et la Lune, soit 192 200 km environ.

Les astronomes amateurs pourront d’ailleurs l’apercevoir furtivement à son passage, le 25 mars 2023 aux alentours de 20h51. Selon Earthsky, c’est à cet instant précis qu’il devrait être le plus proche de la Terre.

L’astéroïde 2023 DZ2 capturé en image à l’observatoire d’Abbey Ridge, au Canada // Source : Filipp Romanov

L’astéroïde, dont la taille est estimée entre 43 et 95 mètres, appartient à la famille des Apollon, des astéroïdes qui ont le point commun d’avoir une orbite plus grande que celle de la Terre. Les Apollon ont aussi la réputation de croiser notre planète, ce qui peut parfois inquiéter.

Pas de danger pour la Terre

Mais, comme la plupart des astéroïdes, 2023 DZ2 ne sera pas dangereux. S’il a bien été considéré que cet astéroïde pouvait représenter un très léger risque de collision avec la Terre (2023 DZ2 a une chance sur 430 de percuter notre planète), ce n’est plus le cas depuis le 20 mars 2023.

La Nasa a retiré l’astéroïde de son outil de surveillance Sentry, qui permet de suivre les astéroïdes susceptibles d’être des menaces. Au contraire, l’agence spatiale estime sur Twitter que 2023 DZ2 représente une « opportunité unique pour la science » et pour l’étude d’un astéroïde de cette taille, que l’on ne voit qu’ « une fois par décennie ». Le passage de 2023 DZ2 permet aussi à la Nasa de préparer la défense planétaire du futur, qui pourrait être utilisée si un astéroïde plus menaçant venait à apparaitre un jour.

Voici la position de 2023 DZ2. // Source : USA Today

Si les scientifiques vont suivre avec attention la trajectoire de cet astéroïde, les amateurs pourront aussi le suivre. 2023 DZ2 devrait être assez proche de la Terre pour être observé, à la seule condition d’utiliser des télescopes d’au moins 15 cm de diamètre.

Sa vitesse de plus de 28 000 km/h ne devrait pas être un frein non plus. Du fait de sa distance relativement courte, 2023 DZ2 ressemblera plus à une étoile lente dans un télescope, selon Earthsky. Avec un peu de chance, il sera même possible de détecter son mouvement en temps réel.

