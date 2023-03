Depuis un peu plus de deux ans, le rover Perseverance nous délivre des clichés somptueux sur la planète Mars. Les dernières images dévoilées montrent des nuages fascinants. Ces clichés sublimes pourraient faire office de magnifiques fonds d’écrans.

Vous êtes lassés par votre fond d’écran ? Alors vous en cherchez un autre, sauf qu’aucune des images que vous trouvez ne parvient à satisfaire votre rétine ? Mais rassurez-vous, la solution à ce problème se trouve à plus de 70 millions de kilomètres d’ici, sur Mars.

Sur Twitter, on peut trouver un magnifique fond d’écran potentiel, qui révèle les somptueux nuages de la planète Mars. C’est l’enseignant agrégé de Physique-Chimie-NSI et docteur en Planétologie Thomas Appéré qui les a partagés sur Twitter, le 19 mars 2023, après quelques retouches sur l’image originale, publiée par la Nasa : « Je les ai traités en corrigeant tout d’abord le vignettage, puis la distorsion (la caméra qui a pris ces photos est la caméra de navigation gauche du rover Perseverance, qui a une courte distance focale). Enfin, j’ai corrigé la colorimétrie pour me rapprocher des images calibrées obtenues par d’autres rovers ».

De sublimes nuages noctulescents observés hier par le rover martien Perseverance, une demi-heure avant le lever du soleil.

De sublimes nuages noctulescents observés hier par le rover martien Perseverance, une demi-heure avant le lever du soleil.

Probablement les plus beaux nuages de ce type jamais photographiés depuis la surface de #Mars.

Thomas Appéré nous explique que ces nuages noctulescents se forment « à une altitude suffisante pour que la température de l’air descende en dessous de la température de condensation de la vapeur d’eau ou de la glace carbonique. C’est ce qui forment des cristaux de glace d’eau ou de glace carbonique ». Mais la nature et la composition exacte de ces nuages sont encore floues, et il faudrait déterminer leur altitude précise pour en savoir plus.

Si on sait déjà qu’ils sont situés à plus de 60 km d’altitude, les scientifiques de la mission Perseverance « vont probablement publier les résultats sur cette question prochainement », d’après l’enseignant agrégé.

Le rover Perserance, source d’images sublimes sur Mars

Le rover Perseverance sillonne la planète Mars depuis le 18 février 2021 pour récolter des échantillons du sol martien. Ces derniers ont vocation à être étudiés sur Terre lorsque le Perseverance reviendra sur Terre, à l’horizon 2033.

Depuis le début de son périple sur Mars, Perseverance transmet aussi un bon nombre d’images pour faire découvrir l’environnement de la planète rouge, comme c’est le cas avec ces nuages.

Ces derniers, aperçus une demi-heure avant le lever du Soleil sur les plaines du cratère Jezero, où Perseverance a découvert des traces d’un ancien lac, ont déjà été aperçus à d’autres endroits sur la planète rouge. En 2021, le rover Curiosty avait pu photographier de drôles de nuages brillants au-dessus du cratère Gale, situé à plus de 3 700 km du cratère Jezero.

