La branche de l’armée américaine dédiée à l’espace est la cible de moqueries depuis qu’elle a rendu public son nouvel hymne officiel. On vous laisse juger par vous-même.

Non, il ne s’agit pas d’une chanson issue de la série Space Force. La « vraie » Space Force, soit la branche de l’armée américaine chargée de l’espace, a publié le 20 septembre son hymne officiel.

Les sections de l’armée des États-Unis ont en effet droit à leur propre chanson ou hymne. L’US Air Force a la sienne, tout comme l’armée de terre. La Space Force peut maintenant frimer avec « Semper Supra », son hymne, qui porte le même nom que la devise du régiment. On vous laisse apprécier.

Subtilité

Si vous vous demandez, Semper Supra veut dire en latin « toujours au-dessus ». Le reste des paroles est tout aussi subtil.

« We’re the mighty watchful eye / Guardians beyond the blue / The invisible front line / Warfighters brave and true. Boldly reaching into space / there’s no limit to our sky / Standing guard both night and day / We’re the Space Force from on high », ce qui donne en français :

« Nous sommes l’œil puissant et vigilant / Les gardiens au-delà du ciel / La ligne de front invisible / Les combattants courageux et fidèles. Nous allons avec bravoure dans l’espace / Notre ciel n’a pas de limite / Nous montons la garde jour et nuit / Nous sommes la Space Force du haut des cieux ».

L’ U.S. Space Force est devenue une structure autonome de l’armée américaine à la fin 2019. // Source : U.S. Space Force

Depuis qu’elle a révélé la chanson, la Space Force est, sans surprise, la cible de nombreuses moqueries, notamment dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Les internautes raillent une musique vieillotte qu’on dirait sortie du siècle dernier, des paroles clichées à souhait qui ressemblent à une parodie, et une initiative qui rend globalement mal à l’aise.

Avant la parution de la chanson, la Space Force avait déjà été moquée, spécialement à cause de son emblème, qui ressemble vraiment beaucoup à celui de Starfleet dans Star Trek. Mais en dehors de ces moqueries, il ne faut pas oublier que la Space Force a un but clair : la militarisation de l’espace. Et ça, ça n’est pas quelque chose à prendre à la légère.