Lecture Zen Résumer l'article

[Opinion] Dans le sport, le corps est toujours très observé. Mais les Jeux olympiques de Paris 2024 rappellent à quel point les réseaux sociaux accentuent l’observation des athlètes féminines. Comme si leur corps nous appartenait collectivement. C’est l’édito de la newsletter Règle 30 cette semaine.

La blague est la suivante : on adore donner notre avis sur les performances sportives des meilleur·es athlètes au monde depuis le confort de notre canapé. Cela nous amuse, car on sait très bien que c’est ridicule. Évidemment que nous serions incapables de tels exploits, parce que nous n’avons pas dédié notre vie à la pratique intensive d’un sport, voire parce qu’on ne s’intéresse à ces disciplines qu’une fois tous les quatre ans (personnellement, je suis devenue une grande spécialiste du BMX en deux jours). Ces corps sportifs, capables des plus grandes prouesses, n’ont rien à voir avec les nôtres.

Sauf qu’au-delà des mèmes, de nombreuses personnes jugent vraiment l’apparence des athlètes, en particulier les femmes. Plusieurs sportives se sont vues reprocher leur poids (c’est le cas de la judokate française Romane Dicko). La boxeuse algérienne Imane Khelif a subi des attaques immondes aux relents racistes et transphobes. Tandis que les tenues des sportives dans certaines disciplines (en gymnastique, natation synchronisée, au beach-volley…) ont inspiré une pelletée de réactions misogynes, à coups de gros-plan sur l’entrejambe ou les fesses des athlètes.

« On a toujours décrit Michael Phelps comme un sur-homme à cause de l’envergure anormale de ses bras, ses chevilles à double articulation, la capacité de ses poumons deux fois plus importantes que la norme… et on le célèbre comme le meilleur nageur de l’Histoire, à raison. Mais les femmes athlètes avec des différences génétiques, elles, sont discriminées et harcelées. Tout ça n’a rien à voir avec le fait de « protéger les femmes sportives », c’est une défense d’un concept très spécifique de féminité. »

Cet article est l’édito de la newsletter Règle 30 de Lucie Ronfaut, envoyée le mercredi 7 août 2024. Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Le sport a toujours contrôlé et rejeté certains corps supposément pas assez féminins. À ce propos, je vous recommande cette interview de la socio-historienne Anaïs Bohuon, spécialisée dans les questions de genre dans le sport, et cette vidéo sur l’obsession pour le taux de testostérone chez les sportives. Cependant, ce vieux phénomène est aggravé par l’aspect connecté de la compétition. Internet est une machine à juger notre apparence. On entraîne littéralement des algorithmes à reconnaître les corps à laisser tranquille, et ceux à modérer sans sommation (trop féminin, trop dénudé, trop gros, etc). Mais nous, internautes, sommes aussi acteurs et actrices de cette surveillance, particulièrement sur les réseaux sociaux d’images qui dominent le web. Même si vous ne parlez pas de votre corps, d’autres le feront à votre place.

Les athlètes féminines sont juste traitées comme des femmes

Derrière une judokate qu’on qualifie de trop grosse, il y a toutes les femmes (grosses ou non) qu’on emmerde sur leurs poids le reste de l’année. Derrière une boxeuse qu’on accuse d’être un homme déguisé parce qu’elle a osé gagner son match, il y a les autres sportives racisées qui ont subi le même traitement avant elle. Et plus généralement le contrôle de qui est une femme adéquate aux yeux de la société (l’occasion de rappeler que la transphobie est un antiféminisme, même si on ne devrait pas seulement s’en soucier quand elle affecte des femmes cisgenres). Derrière les regards rivés sur les bikinis ou les justaucorps, il y a nos jupes trop courtes ou trop longues, nos nombrils trop exposés, nos voiles, nos cheveux, nos muscles, nos bourrelets, les commentaires haineux qu’ils engendrent.

Bien sûr, les corps des hommes sont aussi regardés. On souligne la capacité de récupération très rapide du nageur Léon Marchand, on compare ses mouvements dans l’eau à ceux d’un dauphin. Et j’ai trop vu les mésaventures du perchiste français Anthony Ammirati tourner sur mes différents fils d’actualité pour ignorer qu’ils peuvent, eux aussi, être sexualisés à leurs dépens. La différence, c’est que les athlètes masculins sont généralement traités — et célébrés — comme des belles anormalités. Les athlètes féminines sont juste traitées comme des femmes.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+