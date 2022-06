Bethesda a décidé de fêter le huitième anniversaire de Wolfenstein: The New Order en offrant la version PC sur l’Epic Games Store. Ruez-vous dessus.

Depuis le lancement de son Store, concurrent de Steam, Epic Games a pris l’habitude d’offrir des jeux vidéo sans aucune contrepartie. Et jusqu’au 9 juin 2022, à 17h, heure française, il est possible de récupérer Wolfenstein: The New Order — un FPS édité par Bethesda.

L’entreprise tient à célébrer le huitième anniversaire de Wolfenstein: The New Order, opus qui a permis à la saga culte de renaître de ses cendres. Le timing ne semble pas anodin : le 12 juin prochain, Bethesda tiendra une conférence en compagnie de Microsoft. Un nouveau Wolfenstein sera-t-il officialisé ? On peut y croire.

Wolfenstein: The New Order // Source : Bethesda

Wolfenstein: The New Order est l’un des meilleurs FPS de ces dernières années

Wolfenstein: The New Order est tout simplement l’un des meilleurs FPS de ces dernières années. Il repose sur un principe assez simple : provoquer beaucoup de satisfaction en éradiquant des soldats nazis — le mal absolu — dans un univers dystopique (un futur alternatif où les Allemands auraient remporté la Seconde Guerre mondiale). Le ton est drôle, presque irrévérencieux, mais, attention, Wolfenstein: The New Order est très violent et très gore.

En termes de gameplay, les développeurs de MachineGames ont opté pour un feeling très old-school. En résultent des affrontements frontaux, où on ne compte pas ses balles face à des ennemis très bien équipés. On peut même porter deux armes à la fois, l’occasion de faire de très lourds dégâts dans des séquences résolument jouissives. Wolfenstein: The New Order a parfois des allures de plaisir coupable, et c’est un excellent moyen de se défouler.

À noter, enfin, que MachineGames a suffisamment travaillé la narration pour donner envie d’avancer, au-delà du plaisir de tuer des nazis à la pelle. Il y a une vraie histoire à suivre, sachant qu’une suite, baptisée Wolfenstein 2: The New Colossus, est disponible. Spoiler : elle est excellente.

Comment télécharger gratuitement Wolfenstein: The New Order

Pour récupérer Wolfenstein: The New Order sans rien payer, vous n’avez pas besoin d’un abonnement :

Il suffit d’aller sur la plateforme Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants.

Une fois sur la boutique, vous trouverez facilement l’onglet pour acquérir définitivement Wolfenstein: The New Order.

Les configurations PC pour jouer à Wolfenstein: The New Order :