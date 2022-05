L’été approche. L’occasion de sortir prendre l’air, profiter du Soleil et des longues journées. Ou alors vous pouvez aussi regarder YouTube.

On comprend tout à fait que la chaîne YouTube de Numerama ne vous suffise pas. Même si nous nous efforçons de sortir plusieurs vidéos très régulièrement, peut-être voulez-vous plus d’activité dans vos abonnements sur la plateforme. Heureusement, la sélection du mois de juin 2022 est arrivée. Et s’il vous faut plus encore, n’hésitez pas à parcourir nos archives !

Élucid

Demain se comprend aujourd’hui. Telle est la devise de la chaîne Élucid, qui invite des personnalités, des universitaires et des intellectuels à discuter sur des thèmes variés. Peut-être certains de ces noms vous sont familiers : Jacques Sapir, Noam Chomsky, Emmanuel Todd, Daniel Ellsperg. Un bon moyen d’affiner sa réflexion, y compris en se confrontant à des avis contraires.

GouvHD

Que sait-on de la Russie ? Sans doute pas grand-chose. La notoriété du pays s’est retrouvée par ailleurs assombrie avec l’aventure militaire hasardeuse du Kremlin en Ukraine. Parler du plus grand pays du monde en ce moment n’est pas un exercice des plus faciles. Pourtant, la chaîne GouvHD mérite sans doute le détour, car elle offre une certaine fenêtre sur la Russie.

Ophélie – Ta Mère Nature

Vous aussi, vous êtes du genre à acheter une ou deux plantes lorsque les beaux jours reviennent ? Un balcon agrémenté de quelques couleurs n’est pas déplaisant. Mais si vous êtes du genre à ne pas avoir la main verte, peut-être que la chaîne Ta Mère Nature, d’Ophélie, arrivera à vous épauler. Courage, vous allez réussir à ne pas tuer votre fleur !

L’Œil du Paddock

On ne va pas se mentir. Depuis que l’on a vu la série documentaire de Netflix sur la Formule 1, on est devenu très intéressé par le sport automobile. En tout cas, par la F1. Oui, on regarde même les Grands Prix. Et bien sûr, il y a aussi des passionnés sur YouTube. La chaine L’Œil du Paddock devrait pouvoir vous occuper en attendant la prochaine saison de Formula 1 : Pilotes de leur destin.

Dolores – Cinéma & Illustrations

Avec sa chaîne YouTube dédiée au cinéma et aux illustrations, Dolores offre son point de vue sur le septième art, mâtiné de politique et de féminisme. Elle anime aussi quelques formats, qui lui permettent un exercice de défense d’un film mal aimé, et de mettre en lumière des œuvres ignorées du grand public. Et puis parfois, on parle tout simplement d’autre chose !