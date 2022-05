Apex Legends, le Battle Royale de Respawn Entertainment, va bientôt vivre sa treizième saison, avec une nouvelle légende et un relooking de la carte Zone d’orage. Par ailleurs, la version mobile arrive.

Ces dernières années, de nombreux Battle Royale connaissent une vraie progression avec un afflux massif de joueurs — on pense notamment à PUBG et Valorant. Apex Legends est également concerné et s’apprête à passer à une nouvelle saison, montrée dans une vidéo publiée le 2 mai 2022. Elle dévoile un peu plus les premiers changements de la saison 13, sachant que la version mobile arrive ce mois-ci. De quoi concurrencer le chapitre 3 de Fortnite ?

Une mise à jour ambitieuse avec Apex Legends : Sauvetage

Cette nouvelle saison 13 intitulée Apex Legends : Sauvetage va apporter de nombreuses modifications à la carte, avec notamment l’arrivée d’une créature gigantesque échouée sur les rives de la Zone d’orage. La carcasse creuse du monstre constituera l’un des nouveaux points d’intérêt de la carte et de cette nouvelle saison du jeu d’Electronic Arts. Mais ce n’est pas tout : la carcasse du monstre abritera un nouveau butin d’exception, idéal pour les équipes en Squad ou en duo. Le corps de la bête servira également de point de repère et d’entrée pour mieux contrôler cette zone de la carte.

Autre nouveauté : Apex Legends intègre désormais de nouvelles activités dans le mode PvE — où les joueurs collaborent face à des ennemis contrôlés par l’intelligence artificielle. L’arrivée de la créature entrainera les activations et les sorties des armureries de l’IMC un peu partout sur l’île. Celles-ci s’accompagneront d’une toute nouvelle activité PvE qui permettra aux joueurs et aux joueuses, en solo ou en Squad, de récupérer de l’équipement. Vous aurez la possibilité, une fois à l’intérieur des armureries, d’activer une phase de tir de 60 secondes durant laquelle votre objectif sera de détruire les vagues de spectres ou des robots issus de Titanfall. Le loot changera en fonction de la quantité d’ennemis éliminés, mais aussi des armes que vous portez (vous pourrez donc très bien avoir un accessoire de niveau supérieur ou une amélioration).

Enfin, cette nouvelle saison 13 marque bien évidemment l’arrivée d’une toute nouvelle légende, et ce n’est autre que le frère de Bangalore : Newcastle. Ce combattant a l’allure d’un tank et un style de combat très défensif, en attendant d’en savoir un peu plus sur ses compétences lors des prochains jours.

Apex Legends // Source : Capture YouTube

Le Battle Royale débarquera aussi sur mobile

À travers un tweet de Respawn Entertainement, nous avons appris que Apex Legends s’apprête à débarquer enfin sur iOS et les smartphones sous Android courant mai 2022. Pour rappel, le jeu devait être annoncé et sortir plus tôt, mais la pandémie a compliqué l’organisation et la sortie pour les développeurs.

Même si Apex Legends Mobile sera le même Battle Royale que la version console et PC, le directeur du jeu Chad Grenier a déclaré que les fans pourraient être surpris par certains changements. Selon lui, « le jeu Apex Legends Mobile sera spécialement conçu pour les écrans tactiles, avec des commandes simplifiées et des optimisations réfléchies qui se traduiront par des combats plus avancés sur mobile. C’est une nouvelle version du jeu Apex Legends, mais fidèle à la version originale».

Apex Legends Mobile proposera également un nouveau passe de combat différent des autres versions, ainsi que des éléments cosmétiques spécifiques que les joueurs pourront débloquer. Toutefois, le jeu ne prendra pas en charge le cross-play, contrairement à Fortnite.