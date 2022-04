Partager son compte Xbox Game Pass pour payer moins : bientôt une formule famille ?

Microsoft pourrait prochainement intégrer une nouvelle option d’abonnement au Xbox Game Pass : une formule famille, qui permettrait de profiter du service à plusieurs pour moins cher.

Le Xbox Game Pass est un service formidable. L’officialisation du nouveau PlayStation Plus, qui offre moins pour plus cher, l’a encore prouvé. Néanmoins, il manque encore un ultime argument à l’abonnement de Microsoft : la possibilité de souscrire à plusieurs, comme c’est le cas pour d’autres plateformes (Canal+, Netflix, Disney+…). Selon les informations de Windows Central publiées le 31 mars, cette option pourrait prochainement être proposée.

La firme de Redmond lancerait, plus tard cette année, un Xbox Game Pass Family Plan. Il permettrait à cinq joueurs d’un même pays d’accéder au catalogue de jeux et de profiter des autres bonus du service sans utiliser le même compte. À l’instar de Microsoft 365, il y aurait un compte central. Le coût mensuel est inconnu mais serait bien évidemment moins élevé que la somme de cinq abonnements individuels — soit moins de 50 €.

Xbox Game Pass // Source : Microsoft

Bientôt un moyen de payer moins cher pour le Xbox Game Pass ?

Nintendo propose déjà une offre familiale avec son Nintendo Switch Online. Pour 34,99 € (au lieu de 19,99 €) pour un an, il permet à huit personnes de jouer en ligne sur la console hybride. En somme, imaginer Microsoft proposer un deal similaire avec le Xbox Game Pass n’aurait rien d’illogique. D’autant que cela constituerait un avantage en plus par rapport au PlayStation Plus, Sony n’ayant révélé que des formules individuelles dans le cadre de sa refonte.

Il reste néanmoins à préciser les plans de Microsoft, qui pourrait réserver le regroupement familial à la version Ultimate du Xbox Game Pass (la plus onéreuse). Aujourd’hui, le service est décliné en trois offres : le Game Pass pour console (9,99 €), le Game Pass pour PC (9,99 €) et le Game Pass Ultimate — qui regroupe les deux et ajoute des bonus comme le streaming (12,99 €). En faisant baisser le prix, la version familiale rendrait le Game Pass encore plus accessible et intéressant.

Du côté de Microsoft, il resterait à peaufiner les derniers détails pour s’assurer que le tarif puisse couvrir les compensations attribuées aux développeurs qui fournissent leurs jeux, ainsi que les royalties. Pour les studios, il y a effectivement une histoire de manque à gagner. Du regroupement familial signifie mécaniquement moins d’abonnements souscrits, surtout si les utilisateurs s’inventent des familles.

