Microsoft a levé le voile sur les jeux qui seront offerts aux abonnés Gold et Game Pass Ultimate en avril. Comme toujours depuis trop de mois, la sélection est décevante.

Comme chaque fin de mois, Microsoft lève le voile sur les jeux que pourront télécharger les abonnés au Xbox Live Gold. Rien n’a changé : il y a toujours quatre titres au programme, tous jouables sur la Xbox Series S et la Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité.

Les jeux Xbox offerts en avril 2022 // Source : Microsoft

En plus du jeu en ligne, le Xbox Live Gold permet de profiter de réductions exclusives sur la boutique en ligne. On rappelle aussi que le service n’est pas comparable au Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 € par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux offerts par Microsoft sur Xbox en mars 2022

Du 1er au 30 avril : Another Sight

La rencontre entre Kit, une adolescente intrépide, et Hodge, un mystérieux chat au pelage roux. Ensemble, ils partent à l’aventure vers l’inconnu, au sein d’un monde fantastique. Les deux protagonistes ne disposent pas des mêmes aptitudes et doivent collaborer pour résoudre diverses énigmes. Bref, il y a un chat.

Du 16 avril au 15 mai : Hue

Attention, ce jeu n’a rien à voir avec les célèbres ampoules Philips. Il s’agit d’un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel il faut modifier le monde en changeant sa couleur de fond.

Du 1er au 15 avril : Outpost Kaloki X

Vous aimez les simulations de gestion spatiale ? Outpost Kaloki X se définit comme une expérience totalement déjantée, truffée de personnages astucieux et de répliques farfelues. Il y a onze scénarios différents.

Du 16 avril au 30 avril : MX vs ATV Alive

Un jeu de motos où on nous promet des courses agressives sur des pistes variées. Au programme : de la boue, du sable et de la neige.

