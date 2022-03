Donda 2 en streaming : l’album de Kanye West n’est plus seulement réservé à son baladeur MP3 à 200$

L’album Donda 2 était censé être uniquement accessible sur le Stem Player, une espèce de baladeur MP3 vendu par Kanye West. Désormais, il suffit d’entrer l’adresse mail de quelqu’un qui a commandé l’appareil sur le site officiel pour l’écouter en streaming. Une seule adresse pouvant être utilisée… à l’infini.

Donda 2 devient de moins en moins difficile à obtenir. Il vous suffit de connaître quelqu’un qui connait quelqu’un qui connait quelqu’un qui a acheté le Stem Player de Kanye West, et vous allez pouvoir écouter sans problème son nouvel album.

Numerama a reçu, le 7 mars 2022, un email nous indiquant que puisque nous avions commandé le baladeur MP3 du chanteur, nous pourrions désormais écouter l’album Donda 2 directement sur le site officiel stemplayer.com. Comment ? Avec une simple… adresse mail. Il nous a suffi de copier-coller l’adresse mail avec laquelle nous avions fait l’achat dans la case « Enter Purchase Email », puis de valider. Le site stemplayer affiche désormais les 16 nouveaux morceaux, que l’on peut écouter sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Aucun mot de passe ne nous a été demandé, ni de confirmation de paiement.

La liste des titres de Donda 2 sur stemplayer.com // Source : stemplayer.com

Le processus d’obtention de l’album est d’autant plus lunaire que l’adresse email que nous avons utilisée peut être réutilisée à l’infini, par de nombreux internautes. Il suffit juste de l’entrer sur le site pour qu’elle soit acceptée.

Donda 2 risque d’être beaucoup plus écouté qu’à son lancement

Fin février, le chanteur Kanye West annonçait que son album Donda 2 ne sortirait sur aucune plateforme de streaming musical (Spotify, Apple Music, etc.). Pour l’écouter, les fans sont censés acheter un objet étrange du nom de Stem Player. L’objet est un genre de baladeur MP3 rond, qui tient dans la paume de la main ; il est affublé de LED de différentes couleurs, et vendu pour la modique somme de 200 dollars.

Si les internautes respectaient les règles à la lettre, l’écoute de Donda 2 en streaming sur le site officiel Stem Player serait réservée à celles et ceux qui ont vraiment déboursé 200 dollars pour le baladeur (environ 11 000 personnes l’avaient acquis le premier jour). Mais dans les faits, vu qu’une seule adresse mail peut être utilisée par des dizaines d’utilisateurs et utilisatrices, il est certain que cela risque de démocratiser l’accès aux nouveaux morceaux de l’artiste.

En théorie, l’appareil permet d’écouter les titres de Donda 2 et d’en isoler les différentes pistes, en faisant par exemple monter le chant ou baisser les lignes de basse.

Kanye West avait justifié sa stratégie marketing en affirmant que les plateformes de streaming ne rémunéraient pas assez bien les artistes grâce auxquels elles fonctionnent. « Les artistes d’aujourd’hui reçoivent seulement 12 % de l’argent que l’industrie se fait. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre contrôle et de construire le nôtre », a-t-il justifié dans une publication, depuis supprimée, comme il le fait souvent avec toutes ses publications.