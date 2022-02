L’album de Kanye West ne sortira pas sur Spotify mais sur son MP3 à 200$

Kanye West vient d’annoncer que son prochain album, Donda 2, ne sortira sur aucune plateforme de streaming. Ce dernier sera exclusif au Stem Player, une sorte de baladeur MP3.

Dire que Kanye West (qui s’appelle officiellement Ye depuis 2021, sans nom de famille) est excentrique sonne comme un euphémisme. Le prochain album de l’artiste, Donda 2, doit être lancé le 22 février 2022. Mais rien ne sert d’être impatient : l’artiste américain vient d’annoncer que ses titres ne sortiront pas sur les plateformes de streaming habituelles comme Spotify, Deezer ou Apple Music.

Un baladeur MP3 à 200 dollars

Dans une publication sur Instagram, Kanye West explique que « Donda 2 sera seulement disponible sur ma propre plateforme, le Stem Player ». Un lecteur de musique atypique, pour ne pas dire carrément un ovni technologique. Le fruit d’une collaboration avec Kano computing, déjà disponible depuis son précédent album Donda.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste américain propose un album en exclusivité

Plus petit qu’une paume de main, ce baladeur pourrait rappeler les années 80-90 s’il n’était pas agrémenté de 4 rangées de LED qui permettent de mixer les musiques (qui doivent être transférées depuis un ordinateur) en temps réel. Mais il faudra donc débourser 200 dollars pour avoir le privilège de manipuler ce gadget, et accéder à l’album Donda 2.

Un nouveau bras de fer avec les plateformes

Un choix que justifie l’artiste, toujours dans la même publication Instagram : « Les artistes d’aujourd’hui reçoivent seulement 12 % de l’argent que l’industrie se fait. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre contrôle et de construire le nôtre », et de renvoyer vers le site de vente de Stem Player.

On peut se demander combien de temps Donda 2 restera exclusif au Stem Player, car ce n’est pas la première fois que le rappeur américain défie les grandes plateformes de son industrie. En février 2016, Kanye West avait choisi de sortir son album The Life of Pablo en exclusivité sur la plateforme de streaming Tidal, avant de le diffuser en avril sur Spotify, Apple Music et Google Play. Pour finalement annuler son contrat avec Tidal en 2017.