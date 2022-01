Le Steam Deck, première console portable de Valve, sera livré à ses premiers clients à la fin du mois de février. Après des mois de spéculation, les joueurs vont enfin découvrir ce que vaut ce faux rival de la Nintendo Switch.

Repoussé à quelques semaines de sa sortie en novembre, le Steam Deck va enfin être commercialisé. Sur son blog, Valve annonce être en mesure « de commencer les expéditions dès la fin du mois de février ». S’il est probable que toutes les commandes françaises ne soient pas honorées de suite, la situation devrait progressivement se débloquer. La console portable, qui permet d’accéder aux jeux Steam, est extrêmement attendue.

Fausse Switch, vrai PC

Annoncé en juin 2021, le Steam Deck est un produit étonnant. À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’un concurrent de la Nintendo Switch. En réalité, il s’agit plus d’un PC portable prenant l’apparence d’une console. Ses composants sont infiniment supérieurs à ceux présents dans la console de Nintendo et, magie de Valve, il est capable de faire tourner la plupart des jeux PC disponibles sur la boutique Steam. Valve annonce d’ailleurs que les jeux optimisés pour le Steam Deck seront bientôt reconnaissables grâce à une étiquette « Steam Deck Verified » sur leur fiche de vente.

Switch Switch OLED Steam Deck Écran tactile 6,2 pouces (LCD) 7 pouces (OLED) 7 pouces (IPS) Définition de l’écran 1280 x 720 pixels 1280 x 720 pixels 1280 x 800 pixels Manettes Détachables Détachables Fixe Mode(s) d’usage Portable, télé, table Portable, télé, table Portable, télé Dock Oui Oui Oui CPU Nvidia Tegra X1 (1,02 GHz) Nvidia Tegra X1 (1,02 GHz) AMD Zen 2 (2,4 à 3,5 GHz) GPU Nvidia GM20B (768 MHz) Nvidia GM20B (768 MHz) AMD RDNA 2 (1.0-1.6GHz) RAM

4 Go 4 Go 16 Go Stockage 32 Go 64 Go 64 à 512 Go Prix 299 € 359,99 € 419 à 679 €

Pour l’instant, Valve ne communique pas sur sa capacité à produire des Steam Deck une fois la première vague de précommande passée. Il n’est aujourd’hui pas possible de commander la console avant le second trimestre 2022 puisque l’entreprise préfère d’abord honorer les commandes passées en juillet. Au vu de ses difficultés de production, nul ne sait si le Steam Deck s’émancipera un jour de son statut de produit de niche.