Tournoi des Six Nations : où regarder les matches de rugby en streaming ?

Compétition majeure de rugby, le Tournoi des Six Nations prend place du 5 février au 19 mars. Comment regarder les matches ? On vous dit tout.

Du 5 février au 19 mars, les fans de rugby ont rendez-vous avec le Tournoi des Six Nations, compétition qui réunit les six grandes équipes d’Europe (France, Angleterre, l’Irlande, Pays de Galle, Écosse et Italie). Le tenant du titre est le Pays de Galle, mais la France fait cette année partie des nations favorites, après avoir terminé deuxième en 2021. Son dernier sacre remonte à 2010.

Vous ne savez pas où sont diffusés les matches ? Vous souhaitez ne rien louper de cet événement majeur ? On vous explique tout, du diffuseur au calendrier complet.

Pour rappel, Numerama vous propose des guides similaires pour : le football, la Formule 1, la NBA ou encore les Jeux Olympiques d’hiver.

Tournoi des Six Nations // Source : Capture YouTube/France tv

Où est diffusé le Tournoi des Six Nations ?

On peut difficilement se tromper avec le Tournoi des Six Nations. Contrairement à certaines compétitions sportives qui sont partagées entre plusieurs diffuseurs, il n’y a qu’une seule chaîne pour ces matches de Rugby : France 2, partenaire historique. Par conséquent, c’est gratuit et proposé à des heures normales.

Pour rappel, les chaînes de France Televisions sont accessibles sur : France.TV, Salto, Molotov et MyCanal. Bien évidemment, France 2 offre un suivi complet du Tournoi des Six Nations, par exemple grâce à l’émission XV/15. Parmi les consultants, on notera la présence de Vincent Clerc, ancien ailier des Bleus.

Petite précision pour les puristes : le tournoi des moins de 20 ans est diffusé sur les canaux du groupe L’Équipe (la chaîne pour la France et la plateforme L’Équipe live pour les autres).

Quel est le calendrier complet du tournoi des Six Nations ?

Irlande – Pays de Galles : le samedi 5 février à 15h15 ;

Écosse – Angleterre : le samedi 5 février à 17h45 ;

France – Italie : le dimanche 6 février à 16h ;

Pays de Galles – Écosse : le samedi 12 février à 15h15 ;

France – Irlande : le samedi 12 février à 17h45 ;

Italie – Angleterre : le dimanche 13 février à 16h ;

Écosse – France : le samedi 26 février à 15h15 ;

Angleterre – Pays de Galles : le samedi 26 février à 17h45 ;

Irlande – Italie : le dimanche 27 février à 16h ;

Pays de Galle – France : le vendredi 11 mars à 21h ;

Italie – Écosse : le samedi 12 mars à 15h15 ;

Angleterre – Irlande : le samedi 12 mars à 17h45 ;

Pays de Galles – Italie : le samedi 19 mars à 15h15 ;

Irlande – Écosse : le samedi 19 mars à 17h45 ;

France – Angleterre : le samedi 19 mars à 21h.