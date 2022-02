Blizzard devrait rattraper son retard au lieu de nous promettre un jeu Warcraft mobile

Blizzard Entertainment a annoncé travailler sur un nouveau jeu mobile, tiré de sa saga phare Warcraft. On rappelle juste que Diablo Immortal, officialisé en 2018, n’est toujours pas disponible sur iOS et Android.

Blizzard Entertainment se sent-il pousser des ailes depuis le rachat par Microsoft ? Car l’entreprise multiplie les annonces de projets ces dernières semaines. Il y a quelques jours, elle a officialisé le développement d’un jeu de survie ambitieux. Dans un communiqué publié le 3 février à propos des derniers résultats financiers du groupe Activision Blizzard, on lit que le studio travaille aussi sur un jeu mobile dans l’univers de Warcraft.

« Blizzard a prévu plusieurs contenus importants pour la saga Warcraft en 2022, notamment des nouvelles expériences pour World of Warcraft et Hearthstone, ainsi que du contenu mobile Warcraft pour la première fois entre les mains des joueuses et des joueurs », indique la firme. Blizzard Entertainment n’a livré aucun autre détail.

World of Warcraft Classic // Source : Blizzard Entertainment

Quelqu’un se souvient de Diablo Immortal ?

Cette annonce très surprenante ne manquera pas d’agacer celles et ceux qui suivent l’actualité de Blizzard Entertainment de près. Diablo IV, Diablo Immortal et Overwatch 2 — respectivement présentés en 2019, 2018 et 2019 — sont toujours en cours de production. Par conséquent, il n’est pas très judicieux de promettre aux fans une nouvelle expérience mobile dans l’univers de Warcraft.

D’autant que la question du timing pourrait vite devenir un problème. Comment croire à un lancement en 2022 alors que Diablo Immortal ne peut toujours pas être téléchargé sur l’App Store ou Google Play (on rappelle qu’on y avait joué en 2018) ? Sur cette adaptation, Blizzard précise simplement que le dernier test public s’est terminé sur des retours positifs — ce qui ne dit rien sur sa disponibilité.

On se demande aussi à quoi pourrait ressembler un jeu mobile Warcraft, sachant que l’univers est déjà utilisé pour Hearthstone (un jeu de cartes à collectionner, basé sur la stratégie). On imagine mal une relecture simplifiée du gameplay original — de la stratégie en temps réel –, à moins que ce projet inattendu très, très ambitieux. En 2018, il y avait une rumeur évoquant un titre inspiré de… Pokémon Go. On ne demande qu’à être surpris mais l’entreprise, hélas, ne fait que recycler depuis la sortie d’Overwatch en 2016.