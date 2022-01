Xbox : les 4 jeux offerts par Microsoft en février 2022 ne vendent toujours pas du rêve

Les abonnés Xbox Live Gold savent désormais ce qu’ils pourront télécharger gratuitement en février 2022. Il n’y a rien de très excitant, comme trop souvent ces derniers mois.

Chaque mois depuis déjà plusieurs années, Microsoft récompense les abonnés Xbox Live Gold en leur offrant quatre jeux. Le 27 janvier 2022, la firme de Redmond a officialisé la sélection de février et, comme c’est le cas depuis un petit moment, les titres offerts ne font pas rêver.

Deux productions Xbox One et autant sur Xbox/Xbox 360 sont proposées. Les jeux ont la particularité d’être rétrocompatibles avec la Xbox Series S et la Xbox Series X — les deux consoles de Microsoft lancées en novembre 2020.

Les jeux Xbox offerts en février // Source : Microsoft

On rappelle qu’un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. On rappelle aussi que le service n’est pas comparable au Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux vidéo offerts par Microsoft en février 2022

Du 1er au 28 février : Les Chevaliers de Baphomet 5 : La Malédiction du serpent

Les Chevalier de Baphomet est une licence culte dans le genre point’n’clik, soit des jeux de réflexion où il faut récolter des indices pour mener une enquête. Bref, il sera nécessaire de réfléchir.

Du 16 février au 15 mars : Aerial_Knight’s Never Yield

Entrez dans la peau de Wally, un personnage mystérieux toujours en mouvement, et sautez, courez, glissez, foncez. Okay.

Du 1er au 15 février : Hydrophobia

Dans Hydrophobia, on incarne Kate, une héroïne qui cherche à s’infiltrer dans une ville flottante dirigée par des terroristes. On nous promet de l’action.

Du 16 au 28 février : Band of Bugs

Band of Bugs est un jeu de stratégie et de tactique intuitif et frénétique, qui vous plonge au cœur d’un monde fantastique. Attention, il vaut mieux ne pas avoir la phobie des insectes.