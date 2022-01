Ces 7 jeux vidéo cultes sur Xbox et Xbox 360 sont à moins de 10€ : foncez les essayer

Le marché Xbox permet de faire des bonnes affaires parmi le catalogue de jeux Xbox et Xbox 360. On vous conseille plusieurs expériences marquantes à moins de 10 €. Ces titres sont bien évidemment jouables sur Xbox Series S et Xbox Series X.

Le marché Xbox propose régulièrement des promotions, que ce soit sur des jeux vidéo récents ou plus anciens. En ce moment, il est par exemple possible de s’offrir quelques titres cultes sortis à l’époque sur Xbox ou Xbox 360 à moindres frais.

Grâce à la rétrocompatibilité, vous pourrez jouer à ces jeux vidéo sur la Xbox Series S ou la Xbox Series X (parfois avec quelques améliorations visuelles pour un plus grand confort). On vous propose une petite sélection d’immanquables, tous vendus actuellement sous la barre des 10 €.

Les bonnes affaire rétro sur Xbox

Red Dead Redemption (Xbox 360) — 9,89 €

Red Dead Redemption. Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 est considéré comme l’un des meilleurs jeux de ces dernières années (ce n’est pas nécessairement notre avis). Vous aimez l’ambiance western et les expériences en monde ouvert ? Peut-être que son prédécesseur pourrait vous occuper pendant de nombreuses heures. Ici, c’est l’ambiance qui prime et devient vite un prétexte pour se balader sur un cheval.

Dead Space (Xbox 360) — 7,99 €

Dead Space // Source : Capture Xbox

Il est difficile de ne pas être fan de Dead Space quand on aime l’horreur. On y incarne un ingénieur confronté à des créatures particulièrement sanguinaires, au sein d’un vaisseau vidé de toute humanité (ou presque). L’atmosphère est particulièrement lugubre, et on ne conseillera pas aux plus peureuses et aux plus peureux d’y jouer dans le noir. À noter qu’un remake est actuellement en préparation, et on a déjà hâte d’y jouer.

Asura’s Wrath (Xbox 360) — 3,99 €

Asura’s Wrath // Source : Capcom

Asura’s Wrath est un véritable OVNI, qui s’article autour d’affrontements dantesques, où des divinités croisent le fer avec des pouvoirs tous plus impressionnants les uns que les autres. Le hic ? On a parfois davantage l’impression d’assister à des cinématiques interactives géantes. Mais, pour moins de 5 €, cette expérience atypique vaut vraiment le coup.

BioShock (Xbox 360) — 7,99 €

BioShock // Source : 2K Games

BioShock fait partie des classiques instantanés, un jeu qui a mis tout le monde d’accord dès sa sortie en 2007 (déjà). Jeu de tir qui mélange des armes classiques et des pouvoirs exotiques, BioShock base sa réussite sur son univers fouillé et bien raconté. On a envie de se perdre dans les tentacules effroyables de Rapture, ville sous-marine qui cache de lourds secrets.

Max Payne (Xbox) — 8,99 €

Max Payne // Source : Remedy Entertainment

Connaissez-vous le bullet time ? Cet effet, popularisé par le film Matrix, permet de ralentir le temps pour mieux apprécier l’action. Appliqué au jeu vidéo, il offre un vrai avantage sur les ennemis, puisqu’on peut mieux viser. Le culte Max Payne (2002 sur XBox) s’appuie sur le bullet time pour pimenter son gameplay orienté sur le tir. Et ça fonctionne de bout en bout.

The Darkness (Xbox 360) — 3,99 €

The Darkness // Source : 2K Games

Adaptation de la bande dessinée éponyme, The Darkness place la joueuse ou le joueur dans le costume d’un anti-héros qui se trouve être l’hôte d’un démon. Une malédiction qui se transforme en atout pour faire pleuvoir la mort tout autour de lui, alors qu’il doit se venger de l’assassinat de sa petite amie. Violent, mais grisant.

Spec Ops: The Line (Xbox 360) — 5,99 €

Spec Ops: The Line // Source : 2K Games

De loin, Spec Ops: The Line ressemble à un énième jeu de tir à la troisième personne. En réalité, il est bien plus que cela. Ainsi, il pousse la narration dans ses retranchements pour mettre le héros en face de choix moraux plus ou moins discutables. En résulte une vraie réflexion sur la guerre et ses conséquences, dans une ville de Dubaï assaillie par des tempêtes de sable. Un choc surprenant, qu’il ne faut vraiment pas louper.