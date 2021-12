Aujourd’hui, je suis à l’aise avec un ordinateur, un smartphone, le web tel qu’il existe en 2021, et j’ai les moyens d’y accéder à ma guise. Mais que se passera-t-il quand d’autres objets connectés seront la norme ?

Mon grand-père n’a jamais été sur internet de sa vie. Il avait un téléphone portable, avec des touches si épaisses qu’elles émettaient un clic sonore dès qu’on les pressait. Quand il appelait quelqu’un, ça faisait comme de la musique : clicclicclicclic. Mais mon grand-père n’avait pas de smartphone, ni d’ordinateur. Parfois, j’ai le réflexe de taper son nom dans ma boîte mail, pour y chercher des souvenirs, et je n’y trouve que des messages relatifs à l’organisation de son enterrement.

Fin novembre, l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), une agence des Nations Unies, a publié un rapport sur les usages en ligne dans le monde, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19. Il estime que le nombre de personnes connectées a augmenté, atteignant 4,9 milliards d’internautes. Mais on y apprend aussi que près de 2,9 milliards de personnes n’ont jamais utilisé internet. Cela représente à peu près 37 % de la population mondiale. Vous pouvez lire un résumé de ce rapport chez Numerama, par ici.

Le nombre de personnes utilisant Internet a grimpé à 4,9 milliards en 2021 // Source : Mauro Mora / Unsplash

Cette étude m’a frappée, parce que je sous-estimais gravement la proportion de personnes non-connectées dans le monde. J’imagine que c’est une erreur classique de la part de quelqu’un qui, comme moi, a grandi dans un pays développé et qui a eu accès au numérique assez tôt. D’ailleurs, le rapport de l’UIT précise que ces inégalités concernent plus particulièrement les pays dits « en développement », où résident 96% des non-connecté·es. Elles se creusent davantage si vous êtes une femme (4 femmes sur 5 des pays les moins développés n’ont jamais utilisé internet) ou dans une zone rurale. En revanche, si l’on inclut les pays riches dans cette moyenne, cet écart se réduit : 62 % des hommes utilisent internet dans le monde, contre 57 % des femmes.

People always rag on Boomers about not understanding computers but when was the last time you instantly knew how to navigate a Boomer’s television remote — Beca Grimm (@becagrimm) November 25, 2021

Règle 30 est dédiée aux questions d’inclusivité dans le numérique. Je crois que le web et les nouvelles technologies appartiennent à tout le monde. Mais force est de constater qu’il n’y a pas tout le monde sur internet. C’est vrai dans les pays moins riches, mais ça l’est aussi en France, d’une autre manière. Début octobre, le Secours populaire a appelé le gouvernement à freiner la numérisation effrénée des services publics, qui exclut de nombreuses personnes. Il y a en fait un double problème : celui de l’équipement (absence d’ordinateur chez soi, smartphone trop ancien pour faire fonctionner certaines applications, connexion très lente, etc.) et de l’illectronisme, les gens peu à l’aise avec le numérique. Là aussi, les clichés sont tenaces. On a tendance à croire que les personnes en incapacité à utiliser les nouvelles technologies sont âgées (comme mon grand-père). La réalité est plus complexe, comme le rappelle cet article du Monde paru en septembre. « Il n’y a pas une, mais des fractures numériques, à géométrie variable selon l’âge, la région, la classe sociale », y explique le sociologue Jean-François Lucas. On peut utiliser un smartphone tous les jours, mais être incapable de naviguer sur un ordinateur. Ou être un·e pro d’un logiciel professionnel, sans pour autant profiter de l’informatique dans sa vie en dehors du travail. L’éloignement du numérique concerne finalement tout le monde. Aujourd’hui, je suis à l’aise avec un ordinateur, un smartphone, le web tel qu’il existe en 2021, et j’ai les moyens d’y accéder à ma guise. Mais que se passera-t-il quand d’autres objets connectés seront la norme ? Quand mes doigts ne parviendront plus à retenir les nouveaux gestes (swipe/double tap/pincer/etc.) nécessaires à la navigation en ligne ? Et si je perdais ma stabilité financière ?

Ces inégalités face au numérique sont amenées à s’aggraver, car les technologies ne cessent d’évoluer, et leurs interfaces toujours plus épurées rendent paradoxalement plus difficile leur apprentissage. « Ce n’est pas juste une question de compétences individuelles (…). Beaucoup de systèmes sont illisibles. Parfois, on préfèrerait avoir quelqu’un en face 15 minutes que perdre des heures en ligne« , tweetait le chercheur Irénée Régnauld, à juste titre. L’article du Monde s’achève sur un appel à davantage inclure les personnes éloignées du numérique dans la conception des sites web et autres applications en ligne. Cette idée est essentielle. Car construire un internet plus juste, c’est d’abord penser à celles et ceux qui n’y sont pas.