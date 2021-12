On n'y comprend rien, mais on est là.

Il y a des matins comme ça, où l’on sait que la journée sera moins productive que d’autres. Peut-être parce que l’on anticipe un très gros changement imminent chez Numerama… Peut-être parce que Google a décidé de faire de son Doodle du jour un jeu maudit qui nous hypnotise autant qu’il nous agace.

Depuis le 6 décembre, Google rend hommage à la pizza (et qui peut lui en vouloir ?) car le plat vient visiblement d’être inscrit au patrimoine de l’Unesco. Mais franchement, a-t-on vraiment besoin d’une raison pour célébrer la pizza ?

Comment jouer au Doodle de Google sur la pizza

Il suffit d’ouvrir Google.fr pour tomber directement sur le jeu en question : cliquez sur le bouton « Play » et vous lancerez le petit jeu de découpe que l’entreprise a développé pour l’occasion. Vous êtes donc une ou un pizzaïolo et devez scinder les plats en plusieurs parts. L’avantage, c’est que le jeu se fiche de savoir si elles sont de même taille ou pas (dommage pour celui ou celle qui récupèrera la toute petite part avec plein de croûte).

Le point stressant, c’est que vous devez réussir à créer des parts qui correspondent aux goûts de vos proches. Par exemple, sur la pizza hawaïenne, que tout le monde déteste à l’exception d’un membre de la rédaction de Numerama — mais en même temps, il a apprécié Falcon et le Soldat de L’hiver, alors bon —, il faut réussir à faire une part avec uniquement du fromage, une avec de la mortadelle et 4 avec de la mortadelle et de l’ananas.

La difficulté est croissante à mesure que les pizzas s’enchainent. Mais de toute manière, on est restés bloqués à la pizza blanche « champignons/brocolis » pendant 7 minutes, alors ne croyez pas qu’on pourra vous dire comment le jeu se termine, ni quand.

