Le chapitre 2 de Fortnite va prendre fin le 4 décembre 2021. Pour bien se préparer aux bouleversements qui arrivent, voici quelques conseils.

Le monde de Fortnite va être bouleversé très bientôt. Le jeu de survie développé par Epic Games va clore son « chapitre 2 » le 4 décembre 2021. Il est prévu une immense bataille de fin, qui fera le lien entre le monde virtuel actuel et les bouleversements prévus par Epic dans le chapitre 3.

Pour bien se préparer à cet évènement surnommé « The End », quelques petits conseils à garder en tête.

Se connecter en avance

Fortnite n’a pas connu de bouleversement de cette ampleur depuis 2019. La grande bataille de The End marque la fin d’une longue aventure qui aura duré plus de deux ans. Il faut donc s’attendre à ce que de très, très nombreux joueurs et joueuses se connectent sur les serveurs d’Epic pour voir ce que le jeu leur réserve.

La bataille finale devrait commencer à 22h, mais au vu de l’afflux de connexions attendu, Epic Games conseille de se connecter à Fortnite un peu avant, vers 21h30. Une fois bien installé dans le monde virtuel, vous n’aurez plus qu’à attendre sagement que la Reine Cube lance son ultime assaut sur l’île. L’évènement se déroulera par équipe de 16 joueurs et joueuses.

« Tous les joueurs qui participent à la bataille contre la Reine Cube en participant à l’évènement recevront un écran de chargement et un revêtement de circonstance » précise Epic Game sur son site.

Finir les quêtes inachevées

La fin du chapitre 2 et le passage à une toute nouvelle carte vont bouleverser de nombreuses mécaniques de jeu. Avant de découvrir un tout nouvel environnement et leurs nouvelles idées de gameplay développé par Epic Game, pensez à régler quelques détails tant que vous avez encore quelques heures devant vous.

Comme Epic le précise sur son site « pensez à terminer toutes les quêtes inachevées et à déverrouiller vos dernières récompenses avant la fin de la saison ». Le plus important selon le studio est « d’accomplir les quêtes des pages 1 et 2 de la Reine Cube, d’obtenir des bocaux de couleur et de l’encre arc-en-ciel pour déverrouiller les styles de Poiscaille cartoon et d’échanger des étoiles de combat contre des récompenses ».

Dépenser ses lingots

Avant de clore son chapitre 2, Fortnite a lancé une semaine de soldes depuis le 30 novembre pour dépenser ses lingots. « Une réduction des coûts de tous les services des personnages et objets exotiques » vous aidera normalement à dépenser les lingots qui vous restent.

Faites attention, ces derniers ne seront pas conservés dans la transition.

