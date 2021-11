Les gens ne sont plus vraiment confinés, mais Steam continue de battre des records de trafic. Ils étaient plus de 27 millions d'utilisateurs connectés ces dernières 24 heures.

Il y a deux ans, l’année 2019 se terminait plutôt bien pour Steam, avec un pic à près de 18 millions de joueurs connectés le 26 décembre, au lendemain de Noël. C’était déjà beaucoup à l’époque, pour un monde qui n’avait pas encore connu de pandémie mondiale. Mais ce n’est plus rien face au nouveau record enregistré par la plateforme ces 24 dernières heures : comme le montre SteamDB, Steam a réuni 27,3 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs le dimanche 28 novembre 2021.

Valve n’a donc plus besoin d’un confinements pour continuer de battre ses propres records de trafic. Le précédent événement de la sorte datait d’avril dernier, quand Steam a titillé le cap des 27 millions de personnes connectées en même temps. Le week-end écoulé a été marqué par le Black Friday, et l’entreprise en a énormément profité.

Steam résiste à tout

En moins de deux ans, Steam a donc amélioré son record de 50 %. C’est un gain énorme, qui s’explique d’abord aisément : la pandémie de coronavirus a forcé les gens à rester chez eux, alors en quête de moyens de s’occuper. Les jeux vidéo constituent un passe-temps très chronophage et Steam une porte d’entrée vers des milliers de jeux accessibles financièrement.

Valve ne s’est d’ailleurs pas caché d’avoir profité du confinement. Comme on peut le lire dans cette rétrospective de l’année 2020 : « Si la croissance de Steam était déjà importante en 2020 avant les périodes de confinement liées à la covid-19, le temps passé sur les jeux vidéo a fait un bond spectaculaire quand les gens ont commencé à rester chez eux, avec une augmentation considérable du nombre d’achats et de sessions de jeu. »

Aujourd’hui, Steam parvient à se maintenir alors que la situation sanitaire s’est — un peu — améliorée ces derniers mois (il y a eu moins de confinements en 2021) et malgré une concurrence toujours plus rude (Epic Games Store, PS5, Xbox Series X…). Nul doute que de nouveaux joueurs et joueuses sont arrivées pendant les périodes de confinement, et continuent désormais de se connecter. À ce sujet, Steam est d’autant plus attractif qu’il regorge de jeux vidéo gratuits très populaires.

Un petit coup d’œil sur les jeux les plus joués illustre ce constat : il y a 6 jeux gratuits parmi le top 10 — selon SteamCharts. En parallèle, on rappelle qu’un titre comme New World — le MMORPG développé par Amazon — a été un véritable phénomène ces dernières semaines. Il a logiquement attiré de nouvelles personnes vers Steam.

Les 10 jeux les plus joués sur Steam :

Counter-Strike : Global Offensive 0 € Dota 2 0 € PUGB : Battlegrounds 29,99 € Team Fortress 2 0 € Apex Legends 0 € MIR4 0 € New World 29,99 € Halo Infinite 0 € Wallpaper Engine 3,99 € GTA V 14,80 €

Il ne faut pas non plus négliger l’impact du week-end du Black Friday, qui permet de profiter de soldes importantes sur des gros jeux. Pour preuve, Cyberpunk 2077 — certes très critiqué — peut être acquis pour 29,99 € en ce moment sur Steam — ce qui représente une réduction de 50 %. C’est la même chose pour Red Dead Redemption 2 (29,99 €). D’ailleurs, les deux titres font actuellement partie des meilleures ventes, à l’instar de FIFA 22 (en promotion à – 40 %).

