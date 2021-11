Vous adorez les Lego ? Nous aussi. Voilà notre notre sélection de ceux qui sont (vraiment) en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est lancé depuis maintenant plusieurs jours. C’est une période cruciale pour les commerçants, qui proposent plusieurs centaines de produits à des prix plus bas que d’habitude — enfin, normalement. Toutes les catégories d’objets sont concernées, même… Les Lego !

Et comme à Numerama, on aime beaucoup ça, on a réalisé cette sélection de Lego — célèbre marque de jouets de construction adorée, autant par les petits que par les grands.

Nous suivons également le Black Friday pour vous rapporter une sélection des seuls produits vraiment intéressants de cette semaine de promotions, dans un article régulièrement mise à jour.

Lego Creator Expert Bonsaï (10281) — 35 € au lieu de 50 €

Qui pense encore que les Lego ne peuvent pas devenir de jolis objets de décoration ? Avec sa gamme Creator Expert, l’entreprise propose plusieurs sets pensés pour être posés sur un meuble dans le but d’être admirés (le plaisir de la construction en plus). C’est par exemple le cas de ce très crédible Bonsaï, qui réunit 878 pièces et n’a pas besoin d’être arrosé. Lego vante un projet d’assemblage relaxant et gratifiant, sachant que vous pouvez même choisir entre des feuilles et des fleurs. Normalement, ce produit vaut 50 €.

Lego Art Andy Warhol’s Marilyn Monroe (31197) — 72 € au lieu de 120 €

Vous n’êtes toujours pas convaincu par le fait que les produits Lego peuvent décorer ? Admirez ce tableau à l’effigie de l’actrice Marilyn Monroe — véritable icône du Septième art. La peinture est remplacée par des milliers de petites pièces qui forment un portrait très convaincant. Il y a même une bande son spécialement conçue pour une expérience de construction encore plus immersive. Le prix du set normalement ? 120 €.

Lego Harry Potter Le Magicobus (75957) — 25 € au lieu de 40 €

Harry Potter fait partie des marques très importantes du catalogue Lego. Cela fait maintenant plusieurs années que la firme danoise en propose et, régulièrement, elle remet au goût du jour certains éléments phares vus dans les films. C’est par exemple le cas du célèbre Magicobus — véhicule magique à trois étages qui arbore une jolie couleur violette. Pour les fans, c’est un joli cadeau qui vaut habituellement 40 €.

Lego Marvel Super Heroes La Salle des armures d’Iron Man (76125) — 44 € au lieu de 70 €

Star Wars, Harry Potter Disney, DC Comics et… Marvel : chez Lego, les licences fortes sont nombreuses. Et comme il y a régulièrement des films de super-héros qui sortent au cinéma, Lego ne manque jamais de proposer des produits permettant d’accompagner chacun des événements. La Salle des armures d’Iron Man est une boîte intéressante, car elle peut constituer le point de départ d’une collection réunissant toutes les technologies développées par Tony Stark (l’un des super-héros les plus populaires de l’univers cinématographique Marvel). Sur le site de Lego, où il est vendu 70 €, le set sera bientôt retiré.

Lego Technic Porsche 911 RSR (42096) — 89 € au lieu de 150€

Ici, on s’adresse à un public un peu plus exigeant : la gamme Technic s’adresse moins aux plus jeunes, en raison d’un processus d’assemblage plus complexe. Cela permet en tout cas d’obtenir une Porsche 911, voiture mythique, très détaillée avec une vraie colonne de direction. Il y a même une carte du circuit Laguna Seca imprimée sur la porte du pilote. Sur Amazon, le produit, qui mesure 150 centimètres de long, bénéfice d’une belle réduction, puisqu’il a été lancé à 150 €.

Lego Disney La caserne et le camion de pompiers de Mickey (10776) — 35 € au lieu de 55 €

Le Black Friday peut être l’occasion de prendre un peu d’avance pour les cadeaux de Noël. Quel enfant n’est pas fan des pompiers ? Quel enfant n’est pas fan de Disney ? Eh bien voici la caserne de pompiers de Mickey, le produit de rêve pour les plus jeunes. La construction est adaptée aux plus de quatre ans, avec des pièces plus grosses et moins nombreuses (144 pièces). Dans la boîte, on trouve quatre figurines : Mickey, Minnie, Dingo et… Pluto.

