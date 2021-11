Ubisoft offre la version PC de Splinter Cell: Chaos Theory jusqu'au 25 novembre. Il s'agit du meilleur épisode de la célèbre saga tombée dans l'oubli.

Ubisoft offre régulièrement des jeux vidéo. Et, comme on peut le voir sur son Store, il est possible de récupérer gratuitement la version PC de Splinter Cell : Chaos Theory jusqu’au 25 novembre (à 15h, heure française). Habituellement, cette production sortie en 2005 est vendue 9,99 €. Cette initiative appréciable est organisée dans le cadre des 35 ans d’Ubisoft.

Pour récupérer Splinter Cell : Chaos Theory sans rien payer, il suffit de se rendre à cette adresse et de suivre les instructions. Il faudra bien évidemment veiller à être titulaire d’un compte Ubisoft Connect PC pour pouvoir en profiter (la création est, bien sûr, simple et gratuite). « Vous pourrez ensuite y jouer à volonté », précise Ubisoft.

Pourquoi il faut jouer à Splinter Cell : Chaos Theory ?

Troisième opus de la célèbre saga articulée autour du charismatique Sam Fisher, Splinter Cell : Chaos Theory est certainement le meilleur de la saga. Il réunit toutes les qualités de ses prédécesseurs (vraie place laissée à l’infiltration pour éliminer les ennemis, effets d’ombre et de lumière ultra réussis, etc.) et peaufine une formule avec une meilleure narration et des environnements plus ouverts.

Sur Metacritic, site référence qui agrège les avis de la presse et du public, on peut remarquer que Splinter Cell : Chaos Theory obtient le meilleur score : 94 sur 100 (version Xbox). Ses deux prédécesseurs s’étaient contentés d’une note de 93 sur 100 (ce qui est déjà très bien). À noter que l’après-Chaos Theory a été plus compliqué pour la licence Splinter Cell : les opus Double Agent, Conviction et Blacklist ont nettement baissé en qualité, à tel point qu’aucune nouvelle suite n’est sortie depuis 2013 (malgré l’insistance des fans qui veulent autre chose qu’une série Netflix). En somme, Splinter Cell : Chaos Theory est le dernier Splinter Cell vraiment excellent.

Votre PC fera-t-il tourner Splinter Cell : Chaos Theory ?

Splinter Cell : Chaos Theory étant un jeu vidéo très ancien, votre PC d’aujourd’hui ne devrait rencontrer aucune difficulté à le faire tourner dans de très bonnes conditions.

Voici les configurations recommandées par Ubisoft :

Minimale Recommandée Processeur Intel Pentium III ou AMD Athlon 1.4 GHz Intel Pentium IV ou AMD Athlon 2.2 GHz Carte graphique GPU 64 Mo (DirectX 9.0) GPU 128 Mo (DirectX 9.0) Mémoire vive 256 Mo 512 Mo Système d’exploitation Windows 2000/XP Windows 2000/XP Disque dur 4 Go 4 Go

