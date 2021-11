Microsoft a osé l'association avec Gucci dans le but de commercialiser une Xbox Series X collector. Limitée à 100 exemplaires, la console coûte... 7 000 €. Mais elle est vendue avec le Xbox Game Pass !

Voilà une collaboration qu’on n’avait pas vu venir : Gucci s’est associé à Microsoft pour imaginer une Xbox Series X ultra collector, vendue à prix d’or. On peut admirer la console sous toutes les coutures sur le site officiel de la marque spécialisée dans le luxe, grâce à une page dédiée dans laquelle elle se vante de son amour pour le jeu vidéo. « La Maison renforce son empreinte sur l’univers du sport et des loisirs », peut-on lire. Gucci a, en effet, déjà des collaborations dans l’eSport et prête son nom à des applications mobiles.

Ne comptez pas sur Gucci pour faire preuve de charité, à l’heure où il est toujours très compliqué de mettre la main sur une Xbox Series X, un an après son lancement. La console retravaillée par ses soins — et limitée à 100 exemplaires — sera disponible à compter du 17 novembre, moyennant… 7 000 €. C’est 14 fois plus que le tarif normal — et bien plus que les prix affichés par les spéculateurs sur eBay.

Gucci lance une Xbox Series X hors de prix

Bien sûr, la Xbox Series X Gucci ne ressemble pas aux autres Xbox Series X. L’entreprise est allée jusqu’à repenser son logo emblématique, disposé en losange, pour qu’il soit plus moderne. Gucci n’hésite pas à s’approprier une expression chère aux joueuses et aux joueurs : « Le motif GG devient ici un jeu de mots puisqu’il correspond aussi bien aux initiales de Guccio Gucci qu’à celles de l’expression ‘Good Game’ ». En résulte un design très étrange, avec une Xbox Series X noire habillée comme un sac Gucci. C’est surprenant, mais toujours plus joli qu’une PS5 en or.

Pour justifier un peu plus le tarif exorbitant, la console est livrée dans une grosse mallette de transport qui arbore, elle aussi, ce motif en losange, ainsi que des bandes bleu et rouge qui traversent le logo Xbox. À l’ouverture, outre la Xbox Series X, on découvrira deux manettes à la finition exclusive grâce à cette bande Web qui tranche avec le noir (elles ont chacune droit à leur propre compartiment). À noter que l’intérieur de la mallette est entièrement de vert vêtu.

Gucci a quand même pensé à une chose avec ce partenariat audacieux : intégrer un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour que les futurs propriétaires soient en mesure de jouer tout de suite après avoir dépensé 7 000 €. On rappelle qu’il s’agit d’un service permettant d’accéder à une bibliothèque de jeux moyennant un coût mensuel.

