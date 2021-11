Microsoft a levé le voile sur les premiers jeux qui arriveront dans le Xbox Game Pass au mois de novembre. Et force est de constater que les abonnés sont gâtés.

De mois en mois, le Xbox Game Pass ne cesse de s’appuyer sur un catalogue de jeux toujours plus copieux. À tel point qu’il y a matière à se perdre pour les abonnés. Et ce n’est pas le mois de novembre qui risque de calmer Microsoft : en cette période cruciale, l’entreprise va continuer d’appuyer sur l’accélérateur.

Pour preuve, la première salve de jeux, dévoilée par Microsoft dans un communiqué, réunit déjà plusieurs grosses productions : de l’excellent It Takes Two à Forza Horizon 5, en passant par Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition. En somme, ce n’est pas en novembre que nous allons reposer nos pouces.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en novembre.

2 novembre : Unpacking

Un jeu relaxant — et émouvant — sur le déménagement. Vous aimez déballer des cartons et décorer des pièces ?

Disponible sur : Cloud, Console et PC

4 novembre : It Takes Two

L’un des meilleurs jeux de l’année 2021, exclusivement en coopération. Il sera dans notre top 5 au moment de faire le bilan.

Disponible sur : Cloud, Console et PC

4 novembre : Kill It with Fire

Une expérience pour les arachnophobes. Où il faut brûler des araignées dans une banlieue.

Disponible sur : Cloud, Console et PC

9 novembre : Football Manager 2022

Vous avez toujours rêvé de devenir un entraîneur de foot ? Ce jeu chronophage est fait pour vous.

Disponible sur : PC

9 novembre : Football Manager 2022 : Xbox Edition

Le même qu’au-dessus, mais pour Xbox.

Disponible sur : Cloud, Console et PC

9 novembre : Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 est une époustouflante vitrine pour la Xbox Series X (et les PC puissants). Le jeu propose une expérience très agréable, articulée autour d’un contenu très riche. Un incontournable pour cette fin 2021.

Disponible sur : Cloud, Console et PC

11 novembre : Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition

Plutôt que de sortir GTA VI, Rockstar Games lance une trilogie de remasterisation. Les abonnés Xbox Game Pass auront droit à l’un des trois épisodes — et pas le pire.

Disponible sur : Console

11 novembre : One Step from Eden

Un mélange entre création stratégique de deck et action en temps réel. Bref, il va falloir réfléchir.

Disponible sur : Console et PC

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre :

Final Fantasy VIII HD (Console & PC)

Planet Coaster (Cloud & Console)

Star Renegades (Cloud, Console & PC)

Streets of Rogue (Cloud, Console & PC)

The Gardens Between (Cloud, Console & PC)

River City Girls (Cloud, Console & PC)

