Twitch vient de lancer une catégorie dédiée uniquement aux animaux. Il est possible de suivre en direct la vie de lapins, de loutres ou de canards, et même d’interagir avec certains depuis derrière son écran.

Twitch continue de se diversifier pour proposer toujours plus de contenu aux internautes. Le 1er novembre 2021, une nouvelle catégorie dédiée aux animaux, aux aquariums et aux zoos a fait son apparition sur la plateforme.

Nourrir les canards à coups de micro donations

Le site de streaming historiquement dédié aux jeux vidéo a, depuis longtemps, fait évoluer sa ligne éditoriale pour accueillir tout un tas de flux en direct différents : des streamers voulant juste discuter avec leur communauté aux podcasts, en passant par des directs dédiés aux sports ou à l’art. il faut donc ajouter à cette liste des flux en direct présentant tout un tas d’animaux vivants leur vie.

Sur la page dédiée du site, on peut voir des « loutres faisant des trucs de loutres », des chatons vivant leurs vies dans un refuge ou des canards déambulant dans un étang. Certains des flux en direct sont interactifs avec par exemple la possibilité de nourrir des canards en envoyant un bits (un micro soutien financier) à la chaine. Au moment de l’écriture de ces lignes, plus de 4 000 personnes sont en train de regarder des flux d’animaux en direct et la catégorie est déjà suivie par plus de 1 300 personnes.

Sensibiliser à la cause animale

Au-delà de l’évidente « mignonnitude » de la chose, Twitch a expliqué, dans un billet de blog, vouloir « souligner l’importance des problèmes d’environnement et de conservation auxquels sont confrontées ces créatures de tailles et d’origines diverses ». En travaillant avec des zoos, des refuges pour animaux et des associations de défense des droits des animaux, Twitch espère sensibiliser les internautes aux différentes problématiques que rencontrent ces animaux. Les différents flux en direct présentent à la fois des animaux dans des zoos, dans des refuges ou en pleine nature.

Pour accompagner ce lancement, Twitch a lancé tout un tas de nouveaux émoticônes destiné à faciliter la communication au travers de tortues tirant la langue, de girafes suspicieuses ou de requins avec des lunettes de soleil. Si vous souhaitez savoir quand auront lieu les prochains grands évènements liés à la catégorie animaux, Twitch a établi un planning sur son site en plus de donner plein de ressources pour celles et ceux qui veulent s’investir dans des efforts de conservation de la diversité animale.

Sinon vous pouvez aussi simplement regarder ce flux qui vous promet des écureuils durant la journée et des ratons laveurs durant la nuit. Un direct qui rassemble à lui seul quasiment 2000 spectateurs et spectatrices.

