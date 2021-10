Chaque mois, CANAL+ enrichit l’offre de contenus proposés sur myCANAL. Séries, sport, cinéma et documentaires, que nous réserve ce mois de novembre ? Suivez le guide.

MyCANAL la plateforme de CANAL+ propose un catalogue de plus de 80 000 contenus et une expérience enrichie via des fonctionnalités innovantes comme le contrôle du direct, le Mode Expert…

Pour ce mois de novembre, CANAL+ fait la part belle à Halloween grâce à une kyrielle de nouveaux contenus horrifiques dans son catalogue. L’occasion pour nous de revenir sur les sorties les plus intéressantes et faire un petit point sur les avantages proposés par l’application myCANAL.

Canal+ : découvrez les nouveautés du mois de novembre

Halloween débarque sur myCANAL avec sa grande boutique des horreurs…

Comme vous le savez sans doute, Halloween approche à grands pas et avec lui, un mois de novembre placé sous le signe de l’épouvante et de l’effroi. À cette occasion, myCANAL a décidé de se mettre au diapason en lançant sa grande boutique des horreurs, un dispositif dédié aux films, séries et court-métrages ayant pour thèmes l’horreur.

Au programme des réjouissances, vous pourrez découvrir des sélections de films regroupés par grandes thématiques (Esprits malveillants, Légendes de l’horreur, Monstres et animaux tueurs), mais aussi de grandes sagas comme Halloween et The Grudge, ou tout simplement des films d’horreurs cultes.

…et une promesse de séries grands frissons

Afin de célébrer dignement Halloween, CANAL+ vous propose de faire le plein de séries dédiées aux monstres sur myCANAL. Vampires, extraterrestres ou simples psychopathes, vous aurez l’embarras du choix en ce mois de novembre :

Dexter (marathon des 8 premières saisons)

Pour Halloween, CANAL+ a décidé de faire revenir le plus célèbre des tueurs en série sur le devant de la scène. À partir du 31 octobre, l’intégrale de Dexter (soit les huit premières saisons) sera disponible sur myCANAL. Une nouvelle qui tombe à point nommé pour préparer tranquillement l’arrivée prochaine de Dexter : New Blood.

VTC (Création décalée CANAL+)

Nouvelle création originale de CANAL+, VTC est une mini-série composée de 5 épisodes de 20 minutes dans laquelle nous suivons Nora au cours d’une nuit qui risque fort de changer sa vie. Conductrice de nuit, la jeune femme interprétée par Golshifteh Farahani lutte pour se sortir de sa dépendance aux amphétamines et récupérer la garde de sa fille. Elle se retrouve bien malgré elle mêlée à des courses illégales. Cette série menée tambour battant sera diffusée dès le premier novembre sur myCANAL.

What we do in the Shadows (saisons 1 et 2)

(saisons 1 et 2) American Horror Story (saison 10)

(saison 10) La guerre des mondes (saisons 1 et 2)

(saisons 1 et 2) Calls (saisons 1, 2 et 3)

(saisons 1, 2 et 3) The Head

The Twilight Zone : La quatrième dimension (saison 1 et 2)

Série créée à la fin des années 50, The Twilight Zone (ou la Quatrième Dimension) a signé son grand retour en 2019, sous la houlette de Jordan Peele. Reprenant la forme classique de la série avec son narrateur, cette nouvelle itération nous questionne sur la société actuelle par le prisme du fantastique et du paranormal.

Des nouveautés cinéma CANAL+

Chaque mois, CANAL+ propose le meilleur du cinéma français et international et pour novembre, les films d’horreur et d’épouvante sont à la fête. Monstres sanguinaires, zombies et autres meurtriers en séries seront donc de la partie. Vous pourrez entre autres découvrir :

Retour à Zombieland

Dix ans après la sortie de Bienvenue à Zombieland, Woody Harrelson, Emma Stone et leurs compagnons retournent à Zombieland pour une suite dans la droite ligne de l’originale. Installée à la Maison Blanche depuis une décennie, la fine équipe continue à dézinguer joyeusement du mort-vivant. Du moins jusqu’à ce qu’une demande en mariage vienne perturber cette routine, lançant à nouveau le groupe sur les routes américaines pour de nouvelles aventures rocambolesques.

Nightmare island

Killer inside

What keeps you alive

Frisson rime aussi avec action : Foot, F1, Rugby, le meilleur du sport est sur CANAL+

En novembre, les amateurs de sports en tous genres seront servis. Football, Rugby ou encore Formule 1 seront ainsi diffusés sur CANAL+ ou CANAL+ Décalé, et vous pourrez notamment découvrir les programmes suivants :

UEFA Champions League : RB Leipzig – PSG

Ligue 1 : Lyon – Lens (J12) et Bordeaux – PSG (J13)

Premier League : Aston Villa – West Ham et West Ham – Liverpool

Top 14 : intégralité matchs des neuvième et dixième journées

Formule 1 : Grand Prix de la Ville de Mexico et Grand Prix Heineken de Sao Paulo

MOTOGP : Grand Prix de l’Algarve et Grand Prix Motul de Valence

Diffuseur officiel du Top 14 de Rugby, CANAL+ propose 100 % des matchs de chaque journée avec un dispositif exceptionnel. CANAL+ Décalé accueille ainsi un multiplex les samedis dès 15 heures, tandis que CANAL+ diffuse les matchs du samedi à 17h et 21h05, ainsi que du dimanche à 21h05.

Pour la neuvième journée du Top 14, CANAL+ déroule toutefois le tapis rouge au Rugby, à l’occasion du Super Samedi Rugby. La chaîne principale du groupe accueille alors tous les matchs de la journée sur son antenne. Le samedi 30 octobre, vous pourrez donc assister à un multiplex à 15 heures, tandis que le match Montpellier – Lyon vous attendra à 17h. Le soir, ce sont deux affiches d’anthologie qui vous attendent et vous pourrez découvrir Bordeaux-Bègles contre Clermont le samedi, puis Racing 92 – Toulouse le dimanche.

myCANAL, une plateforme incontournable et une expérience unique

myCANAL propose une expérience unique et complète grâce à des fonctionnalités inédites qui permettent de découvrir ses programmes autrement.

Des fonctionnalités uniques pour voir la TV autrement

myCANAL propose aussi des fonctionnalités particulièrement innovantes :

La fonction Multi-Live vous permet de regarder jusqu’à 4 flux vidéos en simultané ;

Le Mode Expert vous permet de vous placer au cœur des grands évènements sportifs grâce aux datas en temps réel, à des replays des différents temps forts, à des flux de caméra additionnels ou encore à la timeline interactive ;

La fonction star over de son côté vous permet de revenir jusqu’à 8 heure en arrière afin de ne plus jamais rater le début d’un direct.

Une plateforme universelle

Accessible sur la plupart des supports et OS existants, myCANAL permet d’accéder aussi bien aux contenus diffusés en direct qu’au replay des chaînes de la TnT, mais également à ceux de Netflix, Disney+ ou encore OCS.

Une expérience utilisateur intuitive et complète

Gestion des profils, playlists, recommandations personnalisées, enchaînement des épisodes, skip de générique.. tout est fait pour vous faciliter la vie.

Un contenu pléthorique

myCANAL, selon votre formule d’abonnement, c’est jusqu’à plus de 80 000 contenus avec notamment : 3000 films, 1000 séries, 5000 documentaires et l’intégralité des Créations originales CANAL+

L’offre CANAL+ en bref

CANAL+ Kids s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans et regroupe plus 5 000 programmes, que ce soient des dessins animés, des émissions ou bien des films d’animation ;

s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans et regroupe plus 5 000 programmes, que ce soient des dessins animés, des émissions ou bien des films d’animation ; CANAL+ Docs met à disposition plus de 180 documentaires, entre archives issues de son catalogue et nouveautés réalisées par de grands noms de la discipline ;

met à disposition plus de 180 documentaires, entre archives issues de son catalogue et nouveautés réalisées par de grands noms de la discipline ; CANAL+ Séries permet de découvrir l’intégralité des séries proposées par CANAL+ : Créations originales (La Flamme, Validé, Le Bureau des légendes), séries US de premier plan (American Horror Story, Brooklyn 99), il y en a pour tous les goûts.

En ce moment, et jusqu’au 24 novembre, Disney+ s’invite dans l’offre CANAL+ grâce à la série limitée CANAL+ et Disney+.

L’abonnement à l’offre CANAL+ est disponible pour 20,99 euros par mois la première année, puis 24,99 euros par mois l’année suivante, si vous optez pour un engagement de 24 mois.

