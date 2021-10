Half-Life 2 s'apprête à recevoir une mise à jour importante. En parallèle de correctifs de bugs de longue date, elle devrait assurer une compatibilité totale avec la console Steam Deck.

Alors que certains espèrent toujours voir arriver un Half-Life 3, Valve préparerait une grosse mise à jour pour… Half-Life 2, sorti en 2004, mais qui continue de bénéficier d’un suivi logiciel assez poussé. Pour le moment, cette mise à jour n’a pas été officiellement annoncée sur la page du jeu accessible sur Steam. Mais le YouTuber Tyler McVicker — plus de 350 000 abonnés au compteur — a repéré plusieurs améliorations disponibles sous la forme d’une bêta. Il a partagé sa découverte dans une vidéo publiée le 19 octobre.

Spécialiste de Valve, Tyler McVicker évoque « la plus grosse mise à jour de Half-Life 2 depuis une décennie ». Si certains se posent la question du timing, la réponse est simple à trouver : l’entreprise s’apprête à lancer une console portable en fin d’année — le Steam Deck. Et certaines améliorations appliquées à Half-Life 2 vont permettre au jeu culte de mieux tourner sur la plateforme.

Half-Life devrait impeccablement tourner sur le Steam Deck

Valve profiterait donc de l’arrivée imminente du Steam Deck pour rafraîchir Half-Life 2. Dans ses tests, Tyler McVicker a mis le doigt sur plusieurs évolutions notables : des bugs de longue date enfin corrigés, une augmentation du champ de vision (110 degrés) ou encore l’ajout de la compatibilité avec les écrans UltraWide (ultra larges). Il a aussi noté quelques évolutions au niveau de l’interface. En somme, les développeurs s’apprêtent à moderniser Half-Life 2, pour qu’il s’adapte un peu mieux aux machines d’aujourd’hui.

Cette mise à jour apporte par ailleurs la compatibilité avec Vulkan, l’interface de programmation qui permet de mieux faire tourner les jeux vidéo sur les systèmes d’exploitation basés sur Linux (comme c’est le cas pour le Steam Deck). Bref, Valve cherche à offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui voudront (re)jouer à Half-Life 2 sur la console portable. On imagine que le jeu de tir aura droit à sa petite étiquette ‘Compatible’, comme le veut le système de certification introduit par l’entreprise pour renseigner sur le fonctionnement des titres sur Steam Deck. Valve doit montrer l’exemple en s’assurant que son catalogue maison tourne sans aucun problème.

À noter quand même que ces différents ajouts ne sont pour le moment accessibles qu’en bêta (Tyler McVicker a noté quelques soucis techniques, en attendant la vraie mise à jour). Cela veut donc dire que certaines améliorations pourraient être supprimées à la dernière minute, s’il elles s’avèrent poser certains problèmes. Une chose semble néanmoins sûre et certaine : la compatibilité d’Half-Life 2 sur Steam Deck.

