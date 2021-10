Cette semaine, plus qu’un jeu, c’est une belle démarche que nous vous proposons de découvrir. Voici Mow Access, spécialement adapté aux personnes déficientes visuelles.

Rassemblez vos vaches pour les mener à l’étable… mais gare à l’infestation de mouches !

Chaque joueur commence la partie avec cinq tuiles vaches en main. Les autres sont placées en tas face cachée. Le plus jeune fermier pose une de ses tuiles au centre de la table, commençant ainsi un nouveau troupeau. Puis les autres ajoutent une vache à tour de rôle, en respectant une règle simple.

En effet, chaque vache est numérotée d’un à quinze. Pour pouvoir en ajouter une au troupeau, il faut que sa valeur soit plus petite que toutes celles déjà présentes, auquel cas on la place à l’extrémité gauche, soit plus grande, et on la place alors tout à droite. Puis on pioche une nouvelle tuile. Si on ne peut ou ne veut pas ajouter de vache, on les récupère toutes dans son étable, et on commence un nouveau troupeau.

La manche s’arrête quand la pioche est vide, et on compte alors les points. En plus d’un numéro, les vaches accueillent également de zéro à cinq mouches. Son score est le total de toutes les mouches de son étable. On joue ainsi plusieurs manches, jusqu’à ce qu’un joueur cumule un total de cent mouches. Celui qui en a le moins remporte la partie.

À cela s’ajoutent quelques vaches spéciales, toutes à cinq mouches. La vache acrobate par exemple, qui se place au-dessus d’une autre de même valeur. Ou la vache aveugle, qui peut s’insérer entre deux autres déjà dans le troupeau, etc.

Pourquoi jouer à Mow Access ?

Mow Access n’est pas une nouveauté à strictement parler, puisqu’il s’agit d’une réédition de Mow, sorti en 2008. Si les règles ne changent pas, c’est évidemment son accessibilité aux personnes déficientes visuelles qui fait toute la spécificité de cette mouture. Et tout a été fait pour leur permettre d’en profiter autant que n’importe qui.

À commencer par les règles, consultables en texte (classique), en vidéo sous-titrée et langue des signes, ou en audio, le tout accessible depuis un QR-code situé au dos de la boîte, qui se distingue au toucher grâce à un contour à la texture différente du reste.

Mais c’est surtout sur le matériel que porte le gros du travail. Là où Mow premier du nom était un jeu de cartes, la version Access propose à la place des tuiles en carton épais, à la forme façon puzzle, ergonomiques, pour indiquer leur emplacement et le sens de pose. Ce choix de matériel permet aussi à des personnes non voyantes d’avoir accès aux informations tactiles présentes sur les tuiles. En effet, les chiffres sont surmontés d’une épaisse couche de vernis, et indiqués en braille. Les mouches sont elles aussi imprimées en relief. Enfin, un fort contraste est utilisé pour, là encore, faciliter la lecture.

Mais Mow Access n’est pas qu’une excuse marketing, c’est surtout un très chouette jeu qui n’a pas vieilli. Très simple d’accès, il se joue autant en famille, avec ses enfants, qu’entre amis, ou avec des personnes peu habituées aux jeux de société. Ses règles sont simples, ses parties rapides, ses tours dynamiques. C’est un bon jeu à l’ancienne, qui va à l’essentiel, sans s’alourdir de règles inutilement compliquées. On tente des trucs, on mise sur la chance, parfois ça passe, parfois pas, et dans tous les cas on s’amuse.

Grâce à un remarquable travail d’éditeur, le déjà très chouette Mow est maintenant accessible à encore plus de monde avec Mow Access. Un jeu simple, amusant, sans aucune prise de tête, parfait pour jouer en prenant l’apéro, le goûter ou le dessert.

Accessijeux, l’association derrière ce projet, n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’une première adaptation d’un jeu existant avait déjà vu le jour, et deux autres arrivent prochainement. N’hésitez pas à consulter leur site pour plus de détails.

Mow Access est un jeu de Bruno Cathala

est un jeu de Bruno Cathala Illustré par David Boniffacy

Édité par Accessijeux

Pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Accessijeux Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo