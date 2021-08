8BitDo a annoncé la commercialisation d'une gamme de télécommandes pour les consoles Xbox. Un accessoire que Microsoft a étrangement oublié à l'occasion du lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X.

On peut difficilement attaquer Microsoft sur son catalogue d’accessoires Xbox. L’offre est variée et de qualité. La firme de Redmond a également pensé à une manette — plébiscitée — pour les personnes en situation de handicap. Néanmoins, la multinationale semble avoir oublié un objet utile au moment de lancer la Xbox Series S et la Xbox Series X : une télécommande (alors que Sony y a pensé pour sa PS5).

Fort heureusement, les propriétaires vont pouvoir compter sur 8BitDo : comme le rapporte The Verge dans un article publié le 2 août, le fabricant, connu pour ses accessoires miniatures, va commercialiser deux télécommandes estampillées Xbox. 8BitDo est allé jusqu’à penser à deux formats, avec des coloris adaptés aux deux consoles nouvelle génération de Microsoft.

8BitDo vient combler un vide

8BitDo ne compte pas réinventer la télécommande avec sa Media Remote pour Xbox. Mais il a pensé aux petits détails qui font la différence : des touches de navigation dédiées pour profiter d’une ergonomie parfaite dans l’interface, un bouton Xbox qui peut servir à allumer la console, une compatibilité totale avec les consoles (Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X), des boutons rétroéclairés (qui s’allument quand on lève la télécommande), deux formats (un court, un long) simples et efficaces. Le prix est très abordable : 24,99 $ pour la longue en noire, 19,99 $ pour la courte en blanche. Pour le moment, elles ne sont disponibles en précommande que sur Amazon US.

A-t-on vraiment besoin d’une télécommande pour sa Xbox ? Tout dépend de votre utilisation de la console. Celles et ceux qui ne font que jouer n’auront aucun intérêt à dépenser quelques dizaines d’euros pour une télécommande. Mais il ne faut pas oublier que la Xbox One, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont des centres multimédia à part entière — susceptibles de remplacer une box TV. Elles donnent accès à toutes les applications de streaming populaires (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, MyCanal,…) et sont compatibles avec tous les formats du moment (HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos…). La Xbox One et la Xbox Series S sont également capables de lire des disques Blu-ray 4K.

En somme, une télécommande améliore le confort quand on navigue dans des applications ou dans les menus d’un Blu-ray.

Crédit photo de la une : 8Bitdo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo