Un jeu vidéo inspiré du film Lolita Malgré Moi devait sortir en 2009 en Europe, mais a été annulé au dernier moment, sans explication. Une youtubeuse a réussi à retrouver sa trace et a récupéré une copie.

Le film Lolita Malgré Moi est sorti en 2004, mais il est pour beaucoup encore aujourd’hui un film culte (sachez aussi qu’il s’appelle Méchantes Ados au Québec, ce qui est une information sympa à connaître, je trouve). Le film fut en tout cas un véritable succès à sa sortie, et en 2008, un jeu sur DS inspiré du film fut annoncé.

Seulement, il ne vit jamais le jour.

Qu’est devenu le jeu Lolita Malgré Moi ?

Qu’est devenu le jeu ? Selon le site LostMediaWiki, le jeu, qui était censé sortir en Europe en 2009 et aux États-Unis en 2010, a été annulé à la dernière minute. « Pour des raisons inconnues, aucune copie n’a jamais refait surface », peut-on lire.

Mais cette réponse n’était pas assez pour Raven Simone, connue comme youtubeuse sous le nom de Bobdunga, qui a voulu en savoir plus. Et, à force de recherche, elle a réussi à remonter la trace du jeu perdu. Interviewée par le site Kotaku, qui a consacré un article à sa quête, Raven Simone a expliqué avoir passé de nombreux mois à chercher et enquêter sur le destin du jeu.

« J’ai passé des heures à chercher des pistes », explique-t-elle, « mais très souvent les personnes avec qui j’étais en contact ne m’apportaient pas assez de détails ». Après des mois de recherche, c’est finalement un ancien membre de l’équipe de développement du jeu qui a entendu parler de sa recherche, et qui a pris la décision de partager avec Bobunga une copie du jeu — qu’elle a dû passer des heures à tester et débugger, précise-t-elle.

Depuis le 14 juillet, vous pouvez voir le let’s play du jeu sur YouTube.

La version finale du jeu, plein de bugs et mal vieillie, a tout de même un certain charme, et apporte également une bonne dose de rose. La vidéo est en anglais, mais si vous connaissez par coeur les dialogues et les rebondissements du film, cela ne devrait pas trop vous poser problème (et même si vous ne les connaissez pas par coeur).

Mais malgré les bugs et autres soucis techniques, qu’elle a longuement décrit dans la description de la vidéo, Bobdunga a tout de même réussi à arriver au bout du jeu et à le compléter à 97 %. « À part quelques bonus que je n’ai pas trouvés […], j’en suis venue à bout ».

Si l’histoire de ces jeux perdus vous intéresse, vous pouvez également regarder le documentaire en deux parties que Bobdunga a réalisé, dans lequel elle parle à nouveau de sa recherche de Mean Girl, mais de nombreux autres jeux perdus.

