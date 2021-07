Les widgets du dashboard des anciennes versions de macOS sont à nouveau disponibles sur un site internet. Si vous voulez une bonne dose de nostalgie, voire si vous avez besoin de convertir des mètres en miles, vous pourrez les utiliser simplement.

Cela fait quelques années qu’ils ont disparu, mais ils ont tout de même marqué une génération d’utilisateurs de macOS : les fameux widgets du dashboard, summum de la classe et de la modernité, sont de retour. Repéré par le média Gizmodo le 3 juillet 2021, le tout nouveau dashboard est l’œuvre d’un jeune développeur. Il est hébergé sur un site internet et est accessible gratuitement.

Une horloge, une calculatrice, un mini puzzle de tigre, un post it pour prendre des notes rapidement, et enfin un outil pour convertir tout un tas de mesures : ces widgets sont formidablement rétro. Après avoir été supprimés des Mac en 2019, ils semblaient pourtant être condamnés à l’oubli, mais grâce au travail de ce développeur, vous pouvez à nouveau profiter de ces petits bijoux de technologie.

Retrouvez le dashboard et les widgets des anciens macOS ici.

Un outil de conversion, un puzzle et une horloge

Le développeur à l’origine de ce projet, Zane Klein, explique sur Twitter l’histoire du projet. « Je me suis rendu compte aujourd’hui que les vieux widgets de Mac étaient entièrement codés en HTML, CSS, et JS. Logiquement, j’ai fait ce que toute personne sensée aurait fait, et j’ai fabriqué ce petit site où vous pourrez en expérimenter quelques-uns », expliquait-il le 2 juillet 2021.

TIL old Mac Dashboard Widgets are made entirely out of HTML, CSS, and JS. Logically, I did what any normal person would do and made a little website where you could experience a few that are still working at https://t.co/M6tFtYPEZp. pic.twitter.com/5G39o3BoB6 — Zane (@zzanehip) July 2, 2021

Sur le même fond d’écran galaxie qui celui de la version macOS X Snow Leopard, vous pourrez donc retrouver ces 5 fameux widgets, et surtout les utiliser. Vous pouvez afficher l’heure de Cupertino, où est situé le siège d’Apple, ou celle de Paris, de Guam, de Ponta Delgada, ou encore de Beijing. Et convertir les degrés Fahrenheit en Celsius n’aura jamais été simple, ni les « foot-pound/second » en « Btus/minute » (on ne sait pas non plus, mais c’est possible, alors profitez-en ?).

Contacté par Gizmodo, Zane Kleinberg a également indiqué qu’il ne comptait pas en rester là. Il a pour projet de réaliser une version complète et fonctionnelle du dashboard. En effet, tous les widgets de cette époque ne sont pour l’instant pas disponibles sur le site de Zane. Il en existait une très grande quantité, des outils de traduction au calendrier, en passant par des widgets météo, cours de la bourse, ou encore un carnet d’adresses. Seuls 5 sont disponibles actuellement sur le site de Zane, mais les choses changeront peut-être bientôt.

Pour l’instant, on compte un grand absent parmi les widgets disponibles, celui dont les utilisateurs des anciennes versions de Mac se sont certainement le plus servi : iTunes. Et s’il était cher à vos cœurs et que vous rêviez de pouvoir à nouveau utiliser ce petit outil rétro, réjouissez-vous ! Un développeur vient de créer une réplique exacte, qui vous permettra d’écouter tous les hits des années 2000, et plus.

