En juin, Disney+ accueille sa troisième série Marvel exclusive. Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, on va découvrir les aventures de Loki.

Les abonnés Disney+ vont pouvoir rentabiliser leur abonnement au mois de juin. Ces prochaines semaines, la plateforme de SVoD va accueillir beaucoup de contenus inédits. On fait le point.

Trois événements majeurs rythmeront le mois de juin de Disney+ : la série Loki, intégrée au Marvel Cinematic Universe, et deux films d’animation — Raya et le dernier Dragon (Disney) et Luca (Pixar). Si la météo reste maussade, on aura donc de quoi se consoler.

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros qui a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Voici ce qui arrive sur Disney+ France ces prochaines semaines.

Les nouvelles séries qui arrivent sur Disney+ en juin

Legion — 4 juin

L’histoire de David Haller, le fils schizophrène du professeur Xavier, chef des X-Men.

Clem, saisons 1 à 11 — 4 juin

Qui n’a pas TF1 ?

Loki — 9 juin

Loki atterrit dans un monde où le TVA (Time Variance Authority) empêche toute personne d’altérer le passé ou le futur. Problème ? Il vient d’une autre dimension…

Zenimation, saison 2 — 11 juin

Camp Kikiwaka, saison 4 — 11 juin

The Gloaming, saison 1 — 11 juin

Une policière aux méthodes peu orthodoxes doit s’associer à son ancien amant pour enquêter sur une affaire très, très mystérieuse.

According to Jim, saisons 1 à 8 — 11 juin

Jim a tout pour être heureux : une femme superbe, trois enfants adorables et une belle maison. Mais il est aussi un partisan du moindre effort, ce qui le met dans des situations des plus délicates.

The Hot Zone, saison 1 — 11 juin

Si vous en avez marre du coronavirus, il y a cette série centrée sur la découverte du virus Ebola.

Sam, saisons 1 à 5 — 11 juin

Star Wars Vintage : Clone Wars : la mini-série 2D — 18 juin

Love Victor, saison 2 — 18 juin

American Dad, saisons 13 à 16 — 18 juin

Une série loufoque centrée sur un agent de la CIA un peu trop investi dans sa mission.

The Americans, saisons 1 à 6 — 18 juin

Deux espions du KGB vivent une double vie aux États-Unis.

Infidèle, saisons 1 et 2 — 18 juin

La vie rêvée d’Emma bascule le jour où elle découvre un long cheveu blond sur le foulard de son mari.

Le Mystérieux Cercle Bénédict — 25 juin

Il paraît que c’est adapté du meilleur roman pour adolescents de tous les temps, dixit le magazine Time.

The Chi, saison 1 — 25 juin

The Finder, saison 1 — 25 juin

Victime d’un engin explosif, un homme développe une capacité lui permettant de dénicher n’importe quel objet ou être vivant. Il devient donc un pisteur et participe aux enquêtes les plus délicates.

Les secrets de Sulphur Springs, saison 1 — 25 juin

Les nouveaux films qui arrivent sur Disney+ en juin

Armageddon — 4 juin

Dans ce film catastrophe, Bruce Willis sauve encore le monde. Une autre époque.

Raya et le dernier dragon — 4 juin

L’événement Disney côté film en juin. Une jeune héroïne doit retrouver le dernier dragon vivant pour repousser les forces du mal.

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc Sec — 4 juin

Braveheart — 11 juin

« Ils peuvent nous ôter la vie… Mais ils ne nous ôteront jamais notre… liberté ! »

Paradise Road — 11 juin

Bis — 11 juin

Franck Dubosc et Kad Merad réunis devant la caméra de Dominique Farrugia. What could go wrong ?

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants — 11 juin

Ne lisez pas le scénario.

Tout ce qui brille — 11 juin

Un film sur les BFF avec des BFF.

Luca — 18 juin

Le nouveau film Pixar. Deux jeunes garçons vivent leur meilleure vie en Italie alors qu’ils sont en réalité des monstres marins.

L’aventure des Ewoks : la bataille d’Endor — 18 juin

Mieux que les Porgs.

L’aventure des Ewoks : la caravane du courage — 18 juin

Toujours mieux que les Porgs.

À l’épreuve du feu — 18 juin

Nathaniel Serling doit enquêter sur la capitaine Karen Walden, abattue dans le désert.

Se souvenir des belles choses — 18 juin

Cartel — 25 juin

Ridley Scott nous a définitivement perdus dans ce film choral centré sur le trafic de drogue. Où Cameron Diaz fait l’amour à une voiture…

Unstoppable — 25 juin

Deux hommes doivent s’associer pour stopper un train très, très menaçant.

La graine et le mulet — 25 juin

Une famille maghrébine s’unit autour du père pour l’aider à réaliser son rêve : ouvrir un restaurant.

Les nouveaux docus qui arrivent sur Disney+ en juin

Genius : Aretha — 4 juin

Genius : Einstein — 4 juin

Genius : Picasso — 4 juin

Hip Hop Uncovered, saison 1 — 4 juin

Pour découvrir celles et ceux qui travaillent dans l’ombre du genre musical ultra populaire.

Little Big Men — 4 juin

Phi Salma Jama — 4 juin

La Corée vue du ciel — 4 juin

Les sentinelles impériales : Marrakech, saison 1 — 18 juin

Trésors sous les mers, saison 3 — 18 juin

Wolfgang : Un chef à Hollywood — 25 juin

Pride — 25 juin

Un documentaire en six volets qui s’étale sur plusieurs décennies et s’intéresse aux divers combats menés pour les droits de la communauté LGBTQI+.

Corée du Sud — 25 juin

Sur les chemins des anciens — 25 juin

Air Crash, saisons 13 à 18 — 25 juin

