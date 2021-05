On parle de plomberie, de harpe, d'esprit critique et d'autres choses dans cette nouvelle sélection YouTube de juin 2021.

Juin va marquer une nouvelle phase dans le déconfinement, avec l’ouverture complète des restaurants, des bars et des cafés et la reprise des salles de sport. Mais cela n’interdit pas de passer du temps aussi sur YouTube, même si le retour des beaux jours pousse plutôt à aller mettre le nez dehors. Au cas où, voilà notre nouvelle sélection mensuelle, avec cinq chaînes qui ont retenu notre attention.

Pour cette édition, il est question de joueuse de harpe, de passionnée de séries TV et de films, de plomberie, de découverte de métiers et d’esprit critique. Allez, on ajoute aussi une sixième chaîne : la nôtre ! Sur Numerama vous trouverez d’ailleurs aussi les vidéos de notre ex-chaîne Vroom. Et si vous en voulez encore plus, ou que vous n’avez pas trouvé ces cinq chaînes à votre goût, jetez donc un œil à nos éditions précédentes.

Clara Runaway

Elle se dit « la queen des anecdotes ciné/séries », rien que ça ! Sur sa chaîne YouTube, il est vrai que Clara consacre effectivement beaucoup de son temps à parler du septième art et de la petite lucarne. Plusieurs formats sont disponibles, avec des questions thématiques sur la production ou la fiction, des anecdotes sur telle ou telle œuvre, ou bien des analyses sur le travail de cinéastes.

Héloïse de Jenlis

De la harpe sur YouTube ? Et pourquoi pas ! Héloïse de Jenlis anime depuis cinq ans une chaîne YouTube qui la met en scène en train de jouer de cet instrument. Pas de grand discours ici sur l’histoire de la harpe, mais des œuvres interprétées par la musicienne. Des classiques comme Clair de Lune, et de la musique traditionnelle celtique, dans des décors parfois somptueux.

Ludovic B

Sur sa chaîne YouTube, Ludovic B propose des contenus et des formats variés, mais celui qui a retenu le plus notre attention est sa série « Une journée avec », qui est l’occasion de montrer le quotidien de telle ou telle profession : notaire, pilote de ligne, boulanger, routier, artiste, etc. Ludovic propose aussi des contenus en lien avec la télévision, et notamment un concept qui compare la TV et YouTube.

DJ. Plomberie

Les galères de tuyauterie, l’évier qui se bouche, l’installation d’une nouvelle douche. La plomberie, quand on ne connait pas, cela peut vite devenir la croix et la bannière. Une première solution consiste évidemment à faire appel à un professionnel. La deuxième solution est de tenter de s’en sortir soi-même avec des guides sur YouTube, comme DJ. Plomberie. Puis de revenir à la première solution une fois qu’on a tout saccagé.

Tzitzimitl – Esprit Critique

La chaîne Tzitzimitl – Esprit Critique entend, comme son nom l’indique, avoir du recul sur les choses, et a pour ambition de développer l’esprit critique des internautes qui croisent ses contenus. On y parle de propriété intellectuelle, de système de vote, de scepticisme ou encore de commerce. La durée des contenus est très diverse, en fonction des formats qui sont proposés.

