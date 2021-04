Le mois de mai se profile comme un mois de relatif déconfinement. Mais si vous voulez encore rester chez vous pour regarder des films et des séries, Netflix a prévu le coup. Voilà ce qui est programme en mai 2021 sur la plateforme de SVOD.

En mai, fais ce qu’il te plaît, dit-on. Alors qu’un certain déconfinement se profile à l’horizon, vous aurez le choix : sortir prendre l’air ou bien binge watcher des contenus sur Netflix. Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) ajoute des films et des séries à son catalogue. La liste pour mai est arrivée. Numerama profite de l’occasion pour faire le point.

Deux films pourraient retenir votre attention, avec d’une part Oxygène, d’Alexandre Aja, avec Mélanie Laurent et Mathieu Almaric, et d’autre part Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder, avec Dave Bautista. Du côté des séries, Eden nous intrigue et on attend la suite de Love, Death & Robots. Comme toujours, le renouvellement du catalogue mélange œuvres originales et acquisitions de droits.

Voici les nouveaux films, séries et docus à suivre sur Netflix France en mai 2021.

Les séries qui arrivent sur Netflix en mai 2021

Selena : La série, partie 2 — 4 mai

Rien à voir avec Selena Gomez, même s’il s’agit aussi d’une chanteuse américaine. On s’intéresse ici à Selena Quintanilla-Pérez, dont la carrière a été aussi fulgurante que brève. Elle est morte assassinée à l’âge de 23 ans.

Nico Nickel et le camion poubelle — 4 mai

Pour les enfants, évidemment.

Jupiter’s Legacy, saison 1 — 7 mai

Série de comics parue à partir de 2013, Jupiter’s Legacy met en scène des générations de superhéros. Steven S. DeKnight (Daredevil) est showrunner de cette adaptation en huit épisodes.

La famille Upshaw, saison 1 — 12 mai

Une sitcom américaine humoristique dans laquelle on suit les péripéties d’une famille afro-américaine de la classe ouvrière, dans l’Indiana. Avec tout ce qu’il faut de rires enregistrés.

Castlevania, saison 4 — 13 mai

Déjà la quatrième saison pour les aventures de Trevor Belmont, Sypha Belnades et la famille Tepes, avec Vlad Dracula et Adrian Alucard. Cette saison doit être le grand final de la série adaptée du célèbre jeu vidéo.

Move to Heaven, saison 1 — 14 mai

Série originale Netflix tout droit venue de Corée de Sud, Move to Heaven raconte la vie d’un « nettoyeur de traumatismes » atteint du syndrome d’Asperger. Avec son oncle, ex-détenu, ils vont à la rencontre de gens qui ont perdu des proches.

Love, Death & Robots, volume 2 — 14 mai

La suite de la série animée, où chaque épisode aborde une thématique de science-fiction, avec à chaque fois une histoire et une direction artistique différentes.

L’irréel : incroyables témoignages, saison 3 — 14 mai

Si vous aimez avoir peur, pour la troisième année consécutive.

Qui a tué Sara ?, saison 2 — 19 mai

Un homme cherche à prouver son innocence pour le meurtre de sa sœur, Sara. Et à se venger. Comme il n’a pas pu y arriver lors de la saison 1, en voilà une autre.

Jurassic World : la colo du crétacé, saison 3 — 21 mai

Pour les petits, mais pas trop petits, car il y a quelques passages qui font un peu frissonner !

Eden — 27 mai

Une série animée dans laquelle des robots élèvent le dernier enfant humain. Elle est réalisée par Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist), sur une idée de Justin Leach, qui a planché sur Innocence : Ghost in the Shell 2.

Ragnarök, saison 2 — 27 mai

Une série norvégienne qui revisite la mythologie nordique. Plutôt pour les ados.

Lucifer, saison 5, partie 2 — 28 mai

Netflix a racheté les droits de Lucifer, ce qui lui permet d’en produire la suite. Voilà la partie 2 de la saison 5.

La méthode Kominsky, saison 3 — 28 mai

Michael Douglas et Alan Arkin jouent deux vieux bonshommes qui profitent de la vie, naviguent entre les coups du sort et font face au vieillissement.

Halston, saison 1 — pas de date

Ewan McGregor ne passe pas son temps à incarner un jedi. Dans Halston, il se glisse dans la peau de Roy Halston Frowick, un couturier américain qui était très apprécié des stars dans les années 70.

Master of None — pas de date

Après une longue attente, la troisième saison de Master of None arrive. On y suit les péripéties d’une bande d’amis.

Les films qui arrivent sur Netflix en mai 2021

Collection Bergman — 1er mai

Le cinéaste suédois Ingmar Bergman sera à l’honneur sur Netflix en mai, avec trois films : Le Septième Sceau, Scènes de la vie conjugale et Sonate d’automne.

Collection Tati — 1er mai

Une partie de la filmographie de Jacques Tati se retrouve aussi sur Netflix en mai : Mon oncle, Playtime et Les Vacances de monsieur Hulot.

Collection Delon –1er mai

Après deux cinéastes, place à un acteur : Alain Delon. Vous le retrouverez dans Un Flic, Monsieur Klein et Plein Soleil.

Carlos — 1er mai

Le fameux film d’Olivier Assayas sur l’un des terroristes les plus célèbres au monde.

Associés contre le crime : L’œuf d’Ambroise — 1er mai

Le duo André Dussollier et Catherine Frot se reforme pour la troisième fois, après Mon petit doigt m’a dit et Le crime est notre affaire. L’un est Bélisaire Beresford, l’autre Prudence Beresford

Lou ! Journal infime — 1er mai

L’histoire d’une ado qui vit ce que vivent bien d’autres ados : la famille, l’école, les copains, les copines. La vie.

Piranha 3D — 1er mai

Des piranhas qui ont une dent ( ;-) ) contre les humains.

Le monstre — 7 mai

Que peut faire un adolescent noir pris dans un système l’ayant déjà condamné pour un cambriolage qui a mal tourné ? Un mort d’un côté, un jeune qui clame son innocence de l’autre.

Oxygène — 12 mai

Rien à voir avec Jean-Michel Jarre. On parle ici d’un film avec Mélanie Laurent et Mathieu Amalric, sous la direction d’Alexandre Aja. Un film en plan rapproché où une femme vient de se réveiller dans une unité cryogénique. Mais il y a un problème… d’oxygène.

Le bal des 41 — 12 mai

Un député homosexuel épouse la fille du président mexicain. Lorsqu’il surpris à faire des galipettes avec un jeune homme, dans un club secret, les choses tournent mal et le scandale arrive.

La femme à la fenêtre — 14 mai

Le film devait sortir au cinéma, mais le coronavirus est venu s’en mêler. Amy Adams incarne une psychologue agoraphobe. Les choses se compliquent avec les voisins. Au casting, on trouve aussi Julianne Moore et Gary Oldman. Solide.

Je suis toutes les filles — 14 mai

Un sujet difficile, où il est question d’un réseau de trafic d’enfants.

Le mauvais camp — 14 mai

L’histoire d’un baron de la drogue, Ferry Bouman.

Army of the Dead — 21 mai

Des zombies, des flingues et de la survie. C’est Zack Snyder qui est aux manettes.

Mutafukaz — 24 mai

L’adaptation cinématographique des bandes dessinées. Avec les voix d’Orelsan et Gringe.

Il divino codino : l’art du but par Roberto Baggio — 26 mai

Du foot !

Blue Miracle — 27 mai

Un film sur un orphelinat mexicain qui a cherché à se relever après le passage d’un terrible ouragan, en 2014.

La tortue rouge – 27 mai

Un beau film d’animation, où l’on suit un naufragé sur une île déserte. Vous avez dit Seul au monde ? Ça va plus loin que le film avec Tom Hanks…

Les documentaires qui arrivent sur Netflix en mai 2021

Les fils de Sam : l’horreur sans fin — 5 mai

Une mini-série autour du tueur David Berkowitz et des rumeurs sur un culte sataniste.

L’argent, en bref — 11 mai

Où l’on parle de cartes de crédit, de casinos, d’escrocs et de prêts étudiants.

Nail bomber : le terroriste qui a fait trembler Londres — 25 mai

Retour sur des explosions qui ont secoué la capitale britannique en 199.

La part du lion : comment la cuisine afro-américaine a changé les Etats–Unis — 26 mai

Une mini-série. Tout est dans le titre.

