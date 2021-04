Le rappeur américain Lil Nas X a sorti un mini-jeu, qui reprend l'histoire et les éléments de son dernier clip, Montero. Le but est simple : il faut twerker.

Il y a quelques années, vous avez très surement joué à Guitar Hero, l’hyper populaire jeu de rythme dans lequel il fallait incarner un guitariste. Préparez-vous maintenant à Twerk Hero, son digne successeur. C’est Lil Nas X, le rappeur américain le plus bootylicious du moment, qui est à l’origine de ce mini-jeu. Plus précisément, le jeu est basé sur le clip de son dernier single, Montero (Call my by your name), qui, en plus de se hisser à la première place du Billboard américain, a également provoqué un scandale : on peut voir Lil Nas X twerker contre Satan — ce qui est assez génial.

Le mini-jeu sorti le 7 avril 2021 reprend les éléments les plus importants du clip de Montero, c’est-à-dire le parcours de Lil Nas X du jardin d’Eden jusqu’aux enfers, et surtout, le twerk.

Vous pouvez jouer ici à Twerk Hero.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW ! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS ? ! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope 🏹 (@LilNasX) April 7, 2021

Twerkez jusqu’en enfer

Comme son nom l’indique, sur Twerk Hero, il vous faudra twerker en rythme afin de pouvoir attraper les flèches (appelées ici « tentations ») qui arrivent sur vous. Le résultat donne une danse absolument peu gracieuse et un booty qui part dans tous les sens, et c’est très clairement la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis le début de l’année 2020.

Pour réussir à attraper les tentations, il vous faudra déplacer les fesses de Lil Nas X à l’aide de votre souris, tout simplement. Vous devrez donc, parfois, donner des coups erratiques ou bien faire n’importe quoi sur votre trackpad pour arriver à suivre le rythme. Si vous êtes sur téléphone, même principe : il vous faudra bouger votre pouce dans tous les sens, mais le jeu en vaut la chandelle.

Le jeu est divisé en quatre niveaux, qui correspondent à une partie du clip chacun. Vous commencerez donc au jardin d’Eden, et le dernier niveau se déroule bien évidemment en enfer. Vous devrez également twerker sur la fameuse scène du pole dance. Afin de passer au niveau suivant, vous devrez à chaque étape réussir à attraper un nombre minimum de tentations.

Tout le jeu se passe sur la musique de Montero, pour le plus grand plaisir de tous. Est-ce que j’ai passé 1h à jouer en boucle à ce jeu afin d’arriver à finir les niveaux ? Peut-être. Est-ce que je regrette ? Certainement pas.

